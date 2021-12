Guerras cotidianas da mulher inspiraram a peça ''Às que aqui ficaram''

Pela primeira vez, Dani Guimarães, Glenda Bastos e Wes Gomes estão juntas no palco (foto: Rodolfo Ataíde/divulgação)

Um espetáculo sobre narrativas femininas que partem das mulheres de ontem e de hoje, sempre às voltas com suas batalhas cotidianas. Essa é a premissa de "Às que aqui ficaram", que a Tríade Cia. de Teatro estreia neste domingo (5/12), com exibição on-line e ao vivo, diretamente do Teatro Espanca!, em Belo Horizonte. Trata-se da primeira montagem que reúne em cena as três atrizes do grupo: Dani Guimarães, Glenda Bastos e Wes Gomes.









Com a adesão de Gláucia Vandeveld, que assumiu a direção, e de Luciana Campos, que assina a dramaturgia, o enredo se concentra nas batalhas diárias que mulheres comuns enfrentaram e enfrentam em busca de uma sobrevivência digna.

MEMÓRIAS





As histórias são narradas de forma fragmentada, sem se prenderem a roteiro com início, meio e fim. “Falamos também de mulheres que viveram o período da ditadura militar, que combateram na guerrilha, e de mulheres que ainda hoje perdem entes para a violência policial”, acrescenta.





O viés social e o olhar para questões de gênero e identidade estão na própria formação da Tríade Cia. de Teatro. O grupo foi formado em 2016, quando as três se reuniram para coordenar e dirigir um espetáculo de rua, de caráter pedagógico, com alunos de teatro em Ribeirão das Neves, onde Glenda mora.





Aprovado em edital de incentivo à cultura do município, o projeto resultou na peça “A história da cidade onde a mata virou rio e a névoa virou santa”.





“A gente contava um pouco a história de Ribeirão das Neves, tentando tirar o olhar estigmatizado e preconceituoso que há sobre a cidade, por ficar numa região pobre e com altos índices de violência. Foi um trabalho de identidade patrimonial mesmo”, relembra a atriz. Esse foi o embrião da Tríade Cia. de Teatro.

“Ali, nós atuamos apenas nos bastidores. Por isso ‘Às que aqui ficaram’ marca a estreia de nós três criando, produzindo e atuando juntas”, explica Glenda.

UFMG





“Começamos a fazer pequenas leituras dramáticas, experimentações cênicas. Com a adesão da Gláucia e da Luciana, chegamos finalmente ao espetáculo. Paralelamente, seguimos com o trabalho pedagógico e as produções culturais, transitando entre Neves e Belo Horizonte”, afirma a atriz.





A aproximação do trio com Gláucia Vandeveld se deu por meio do curso de teatro para educadores oferecido pelo Núcleo de Pesquisa do Galpão Cine Horto, coordenado pela artista veterana.





“Eu e Dani fizemos parte do núcleo. A gente já conhecia os trabalhos da Gláucia com o Espanca! e também no cinema, sempre a admiramos muito. Com o curso, tivemos aproximação maior com ela. Quando aprovamos o projeto de montagem da peça no Fundo Municipal de Cultura de Belo Horizonte, em 2018, começamos a pensar em nomes de mulheres para dirigi-lo. Fizemos o convite e a Gláucia topou”, diz.





Por meio da diretora, a Tríade chegou à dramaturga. “A Gláucia conhecia a Luciana devido ao projeto 'Janelas dramatúrgicas', tinha ouvido a leitura de um texto dela e fez o convite. Ela veio e foi amor à primeira vista. Fez toda a construção do texto, direcionando os relatos das mulheres combatentes na 2ª Guerra para esse lugar das nossas batalhas cotidianas”, diz Glenda.



''É um espetáculo feito com tanto esforço, nosso desejo é que ele vá para o mundo'' Glenda Bastos, atriz





PRESENCIAL O espetáculo estreia em formato on-line, para o qual foi readequado a partir da chegada da COVID-19, mas a intenção é apresentá-lo presencialmente a partir de 2022.





“A gente estrearia nos primeiros meses do ano passado, mas com a pandemia, pausamos tudo antes de fazer alguns ajustes para transmissão on-line ao vivo. Da forma como o espetáculo está agora, temos a possibilidade de transpô-lo novamente para o presencial sem grandes dificuldades. Queremos circular, fazer temporadas em BH e outras cidades. É um espetáculo feito com tanto esforço, nosso desejo é que ele vá para o mundo”, diz Glenda Bastos.

“ÀS QUE AQUI FICARAM”

Peça on-line da Tríade Cia. de Teatro. Estreia neste domingo (5/12), às 19h, no YouTube e Facebook da companhia. Gratuito. Disponível até 5 de janeiro no canal da Tríade Cia. de Teatro no YouTube.

Ao longo da encenação, as atrizes surgem como testemunhas de histórias reais e poéticas, cuja força motriz é a palavra. “Nosso ponto de partida foi o texto da Svetlana Aleksiévitch, que conta a história de mulheres que combateram na 2ª Guerra Mundial. A partir daí, nos aproximamos das guerras cotidianas que nós, mulheres, vivenciamos, sobretudo nas periferias. Em cena, a gente traz memórias de dores, tragédias, ausências e guerras em histórias que se cruzam com fatos atuais, notícias de jornais, relatos próximos da gente”, diz Glenda Bastos.As três estudaram no Teatro Universitário (TU) da Universidade Federal de Minas Gerais e vinham de experiências em outros grupos. A partir do trabalho em Ribeirão das Neves, começaram a pensar num projeto em que pudessem exercitar suas vivências.