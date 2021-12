Charles Chaplin e seu personagem mais célebre ''desembarcam'' no Brasil

Filme conta a história de vida de Charles Spencer Chaplin (foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)

O documentário “O nascimento de Carlitos”, da Arte France e da Steamboat Films, chega com exclusividade ao Brasil pelo canal Curta!, com exibição nesta quarta-feira (1º/12), às 22h55. O filme conta a história de vida de Charles Spencer Chaplin e a criação de seu célebre personagem “Vagabundo”, também conhecido como “Carlitos”. A própria biografia de Chaplin já rendia um roteiro de cinema: ele nasceu e cresceu em um dos bairros mais pobres de Londres, passou por orfanatos e teve um pai alcoólatra e uma mãe com problemas mentais, a ponto de ser internada em hospitais psiquiátricos. No entanto, foi graças aos pais, ambos artistas, que ele desenvolveu o gosto pelo teatro. O documentário “O nascimento de Carlitos”, da Arte France e da Steamboat Films, chega com exclusividade ao Brasil pelo canal Curta!, com exibição nesta quarta-feira (1º/12), às 22h55. O filme conta a história de vida de Charles Spencer Chaplin e a criação de seu célebre personagem “Vagabundo”, também conhecido como “Carlitos”. A própria biografia de Chaplin já rendia um roteiro de cinema: ele nasceu e cresceu em um dos bairros mais pobres de Londres, passou por orfanatos e teve um pai alcoólatra e uma mãe com problemas mentais, a ponto de ser internada em hospitais psiquiátricos. No entanto, foi graças aos pais, ambos artistas, que ele desenvolveu o gosto pelo teatro.





No documentário, o biógrafo de Chaplin, David Robinson, conta que a primeira experiência do comediante no palco foi aos 5 anos de idade, quando foi correndo socorrer sua mãe, ao vê-la perder a voz durante uma canção. O menino cantou em seu lugar e agradou ao público, que lhe atirou moedas. Então ele parou de cantar, recolheu as moedas e, só então, retomou a apresentação, causando risos na plateia. A carreira de Chaplin começou quando ele tinha 19 anos e ingressou numa companhia teatral de comédia, a Cia. Fred Karno. Dali, migrou para o cinema e, já em seu segundo filme, inventou o personagem que o tornaria famoso, o “Vagabundo” — traduzindo do inglês “The Tramp” —, no Brasil ficaria famoso como “Carlitos” e na Europa como “Charlot”. O filme, dirigido por Serge Bromberg e Eric Lange, acompanha o progresso de Carlitos, filme após filme, e como o sucesso mudou a sua vida.