Luísa e Natália Mitre, do Duo Mitre, e Lívia Itaborahy fazem show virtual

O Duo Mitre, formado pelas irmãs Luísa (pianista) e Natália Mitre (percussionista) se apresenta nesta quarta-feira













Além do repertório do álbum recém-lançado, as três artistas prometem uma “seiva” de brasilidade misturada à latinidade e à mineiridade de composições de Milton Nascimento, como “San Vicente”, eternizada em parceria com Mercedes Sosa. “Correnteza”, de Tom Jobim, e “Ponteio”, de Edu Lobo, também estão presentes.





"Nós artistas atravessamos um momento difícil na pandemia, então ter uma viola para cantar é um privilégio" comenta Lívia Itaborahy em referência a “Ponteio”, clássico dos festivais. Ela se diz curiosa pelos arranjos que Luísa e Natália preparam para as músicas que apresentarão juntas. A admiração dela pela dupla é recíproca. Natália Mitre conta que o convite do Cine Theatro foi a oportunidade perfeita para o trio fazer um show em conjunto.





Lívia destaca o papel do Duo Mitre no cenário instrumental por serem duas mulheres desbravando o gênero e que já contam com participação no Festival de Jazz de Montreux no currículo.





DESAFIO





Natália considera um desafio na música atual lançar um disco capaz de reter a atenção do ouvinte durante toda sua execução, em um mundo de consumo rápido de mídias. A artista distingue sua experiência com a irmã Luísa, de seu trabalho anterior com o guitarrista PC Guimarães, no Duo Foz. Enquanto a dupla com PC Guimarães foi algo mais experimental, com Luísa elas tentam manter, nas apresentações ao vivo, a essência dos arranjos gravados em estúdio com a participação de outros instrumentos e artistas, além das influências em comum partilhadas com a irmã.





Praça Sete Instrumental

Luísa e Natália Mitre, do Duo Mitre, se apresentam com Lívia Itaborahy, nesta quarta-feira (1º de dezembro), às 20h, pelo canal do Cine Theatro Brasil Vallourec, no YouTube. Gratuito.





*Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Na contramão de demais artistas que retornam aos poucos com seus shows presenciais, a dupla mineira formada pelas irmãs Luísa (pianista) e Natália Mitre (percussionista) se apresenta nesta quarta-feira (01/12), no canal do Cine Theatro Brasil Vallourec, no YouTube. O projeto Praça Sete Instrumental, que acontecia do lado de fora da casa, agora ocorre no hall do teatro e aproveita como cenário a magia dos vitrais e a beleza da arquitetura interna do prédio.