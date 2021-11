Confira quais são as estreias nos cinemas de BH hoje

Cena do filme ''A crônica francesa'' (foto: Searchlight Pictures/Divulgação)





Além do documentário “Sars-Cov-2/O tempo da pandemia”, dos irmãos Lauro e Eduardo Escorel, o circuito de salas de Belo Horizonte recebe outros seis filmes inéditos nesta quinta-feira (18/11) e um relançamento no domingo (21/11). "Chernobyl - O filme” é a principal estreia da semana, ocupando salas nos complexos dos shoppings Pátio Savassi, BH, Diamond, Boulevard, Cidade e Del Rey.

A tragédia que marcou o "início do fim” da União Soviética, de acordo com o próprio ex-presidente Mikhail Gorbatchov, voltou a ser explorada pelo setor audiovisual nos últimos anos. A minissérie norte-americana “Chernobyl” (2019), da HBO, revelou a obsolescência tecnológica e diversos equívocos do regime soviético ao tentar controlar o desastre. A produção se tornou um fenômeno de público, conquistando 10 prêmios Emmy. “Chernoby - O filme”, por sua vez, prefere destacar os heróis soviéticos, no sentido contrário ao da produção da HBO.

O thriller psicológico “Noite passada em Soho” é estrelado pelas atrizes Anya Taylor-Joy (da minissérie “Gambito da rainha”) e Thomasin Mckenzie (“Jojo Rabbit”). O longa apresenta uma jovem estudante de design que misteriosamente visita a Londres dos anos 1960 em seus sonhos e encontra um aspirante a cantor que é seu ídolo. No entanto, ela acaba se deparando com visões de um assassinato que vai trazer consequências no presente. A classificação indicativa é de 16 anos.

“A crônica francesa”, do renomado diretor norte-americano Wes Anderson, conta um conjunto de histórias sobre a última edição da revista homônima. Com Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Frances McDormand, Jeffrey Wright, Saoirse Ronan, Bill Murray, Tilda Swinton e Willem Dafoe no elenco, o filme é ambientado em Paris. Está em cartaz no Cine UNA Belas Artes e em salas da rede Cinemark.

A comédia “Galeria do futuro”, de Fernando Sanches e Afonso Poyart, é a única estreia nacional, ocupando uma sala no Shopping Cidade. Na trama, três amigos de infância aceitam uma proposta milionária para transformar sua loja falida em uma igreja evangélica. Marcelo Serrado, Otávio Müller, Zezé Motta, Luciana Paes e Ailton Graça fazem parte do elenco.





NOSTALGIA

Em “Ghostbusters – Mais além”, uma família descobre a existência dos Caça Fantasmas como um legado (inesperado) do seu avô - personagem do clássico de 1984 - oferecendo um prato cheio de nostalgia. Dirigido por Jason Reitman, o filme é estrelado por Flin Wolfhard (da série “Stranger things”), Carrie Coon e Mckenna Grace.

“Clifford – O gigante cão vermelho” é uma versão cinematográfica em live-action da série de livros homônimos de Norman Bridwell. Única estreia voltada para o público infantil da semana, tem potencial para atrair também fãs nostálgicos da série televisiva de animação exibida nos anos 2000 no Brasil pela Discovery Kids, TV Cultura e TV Brasil. A história gira em torno da magia que, do dia para a noite, transformou Clifford em um cão gigante devido ao amor da sua dona, a jovem Emily Elizabeth (Darby Camp).

“Harry Potter e a pedra filosofal” (2001) retorna aos cinemas em comemoração aos seus 20 anos, com sessões em 3D. O primeiro filme da saga criada por J.K Rowling apresenta o mundo da magia, a escola de bruxaria de Hogwarts, além dos amigos e inimigos que vão acompanhar Harry Potter ao longo dos anos, como Voldemort.

O primeiro filme tem um tom mais leve em comparação aos demais e ocupa um lugar especial no coração dos “Potterheads”, como são conhecidos os fãs de Harry Potter. O longa será relançado em salas das redes Cinemark, Cineart e Cinépolis (Shopping Estação) com sessões no domingo (21/10).





*Estagiário sob a supervisão

da editora Silvana Arantes