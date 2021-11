Espetáculo infantil será exibido em formato drive-in, sábado, em Contagem

Os vouchers para a apresentação da"Festa do Pijama", neste sábado (13/11), são por carro com até 5 ocupantes (foto: Tarcísio de Paula/Divulgação)

A cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, recebe neste sábado (13/11), às 18h, o espetáculo “A Festa do Pijama”. A montagem, parte do Projeto "Diversão em Cena", será exibida em formato drive-in, de forma gratuita, no campo de futebol que fica dentro da sede da Prefeitura de Contagem, na Praça Tancredo Neves.

Com trilha sonora executada ao vivo e muito entretenimento, o espetáculo cênico-musical explora de maneira lúdica o universo das brincadeiras e emoções da infância.

Produzida pelo Grupo Oriundo de Teatro, a peça tem como foco o respeito ao tempo da criança, seu mundo de descobertas, curiosidades e afirmações precoces. Na trilha sonora, são utilizados instrumentos diversos, como percussão, teclado, flauta, violão, acordeom, trompete, clarinete e escaleta.

Segundo os produtores, no decorrer do espetáculo serão abordadas as brincadeiras, disputas, histórias e estados emocionais típicos do universo infantil, sem abrir mão da aventura e diversão.

Os vouchers para o drive-in estarão disponíveis on-line , a partir de hoje (11/11), podendo ser reservados, gratuitamente. Reitera-se que um voucher vale para um veículo com até cinco pessoas, não sendo, assim, necessário retirar mais de um voucher por veículo.

Durante a atração, serão seguidos todos os protocolos sanitários preconizados pela Organização Mundial de Saúde – OMS.

O projeto "Diversão em Cena" é realizado pela Fundação ArcelorMittal e pela Belgo Bekaert, com o apoio da Prefeitura de Contagem, por meio da Secretaria de Cultura.

"DIVERSÃO EM CENA"