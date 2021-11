Talentos do instrumental fazem shows gratuitos em Ouro Preto e Mariana

Na sexta-feira (12), Marcel Powell e Armandinho são a atração da Casa da Ópera, em Ouro Preto (foto: Marcelo Castelo Branco/divulgação )





O violonista Turíbio Santos abre o projeto Música nas Cidades Históricas, nesta quinta-feira (11/11), em concerto marcado para as 20h, na Casa da Ópera de Ouro Preto. Até domingo (13/11), destaques da música instrumental vão se apresentar em igrejas, praças, museus e centros culturais de Ouro Preto e de Mariana.





DUO





Victor Biglione, que se apresentará com Wagner Tiso no sábado, em Ouro Preto, conta que a dupla vai tocar canções de seus dois álbuns, além de músicas de outros compositores da MPB.





“O primeiro disco nosso é ‘Tocar a poética do som’ e o outro é ‘The Finland concert’, que gravamos na Finlândia, em 2019, e concorreu ao Grammy Latino. Faremos homenagem à música mineira e ao Clube da Esquina”, revela.





Tiso e Biglione se apresentarão juntos e em separado. “Farei um medleyzinho com ‘Fé cega, faca amolada’ (Milton Nascimento e Ronaldo Bastos), com arranjo que fiz para violão, 'Paula e Bebeto’ (Milton Nascimento e Caetano Veloso) e finalizo com o meu arranjo para ‘San Vicente’ (Milton Nascimento e Fernando Brant), que o Bituca gosta muito”, conta o guitarrista e o violonista.

Wagner Tiso e Victor Biglione homenageiam o Clube da Esquina e apresentam canções dos discos que gravaram juntos (foto: Divulgação)



Sozinho, Wagner Tiso apresentará “Nos bailes da vida” e “Sentinela”, ambas de Milton Nascimento e Fernando Brant. A dupla também vai tocar “Cravo e canela” (Milton Nascimento e Lô Borges) e “Sete tempos”, de Wagner.





“Vamos apresentar também músicas de Chico Buarque, Ataulfo Alves, Cartola, Tom Jobim, Dorival Caymmi e Jacob do Bandolim. O repertório está lindo, acredito que o povo vai adorar”, afirma Biglione.





“Vou tocar quatro sozinho para homenagear Bituca, Clube da Esquina e o Fernando Brant”, adianta Tiso. Ao piano e violão, eu e Biglione faremos umas 12 músicas.”





BADEN





O compositor e violonista Baden Powell será lembrado por Armandinho e Marcel Powell. O repertório terá clássicos da parceria do homenageado com Vinicius de Moraes: “Berimbau”, “Canto de Ossanha”, “Consolação”, “Samba em prelúdio” e “Samba da bênção”.





Essa dupla comprova que a música está no DNA, pois o baiano Armandinho, integrante do grupo A Cor do Som, é filho de Osmar Macêdo, inventor do trio elétrico. Filho de Baden, Marcel começou a se apresentar profissionalmente aos 9 anos, tendo o pai como professor.





“Vamos tocar 'Lamentos', de Pixinguinha, entre outros clássicos”, avisa Marcel. Antes da pandemia, a dupla gravou um show em Salvador que se transformou no disco “Tributo a Baden Powell”.





“Estamos retomando a volta aos palcos. Espero que a pandemia esteja mesmo no final”, diz Armandinho. Os dois farão o seu terceiro show em Minas. O baiano conta que além de homenagear Baden eles vão tocar “Taiane”, um frevo de seu pai.





“Nos dois últimos shows, resolvemos dar uma ampliada no repertório, colocando músicas de Jacob do Bandolim, Pixinguinha e Tom Jobim”, revela.





As releituras têm a assinatura de um e de outro. “A gente brinca com o bandolim e o violão. Toco as últimas músicas na guitarra havaiana, muito integrada com o violão de Marcel. Fui criado ouvindo meu pai dizer que Baden era o maior violonista brasileiro e inovou ao fazer um violão percussivo com batida de berimbau”, conta Armandinho.





Marcel Powell diz que ele e Armandinho são parceiros. “Fizemos uma canção juntos, a única autoral do disco e do show, chamada ‘Um abraço pro Baden’. Na década de 1990, meu pai fez uma música homenageando o Armandinho. Com essa, retribuímos a homenagem.”





MÚSICA NAS CIDADES HISTÓRICAS

OURO PRETO

. Quinta (11/11)

Às 20h, no Teatro Municipal Casa da Ópera: Turíbio Santos





. Sexta (12/11)

Às 18h, na Igreja São Francisco de Assis: Orquestra Minas Barroca

Às 20h, no Teatro Municipal Casa da Ópera: Armandinho e Marcel Powell





. Sábado (13/11)

Às 16h, na Igreja Nossa Senhora do Rosário: Modus Novus

Às 20h, no Teatro Municipal Casa da Ópera: Wagner Tiso e Victor Biglione





MARIANA

. Sexta (12/11)

Às 19h, na Capela da Confraria: Josineia Godinho





. Sábado (13/11)

Às 19h, na Igreja do Carmo: Orquestra Barroca de Minas

Às 18h30, no Teatro Municipal: bate-papo com Turíbio dos Santos, seguido de concerto





. Domingo (14/11)

Às 11h, na Praça do Jardim: Banda Santo Antônio

Às 16h, no Museu da Música: Conjunto de Câmera do Museu da Música

Às 17h, no Teatro Municipal: Serginho Silva

Às 19h, no Teatro Municipal: Duo Santoro





. Entrada franca, com retirada de senha no local uma hora antes de cada espetáculo, com exceção das igrejas