Pedro Gomes homenageia Letieres Leite, que morreu aos 61 anos de COVID

O baixista Pedro Gomes se apresenta às 20h, no CCBB-BH (foto: Paulo Colen/divulgação)

Pedro Gomes será a atração desta quarta-feira (10/11) da série de shows dos vencedores do Prêmio BDMG Instrumental em 2021. Às 20h, o baixista sobe ao palco do Teatro 1 do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB-BH) acompanhado do acordeonista paulista Toninho Ferragutti. Será uma noite de muita emoção, pois quem tocaria com Pedro seria o maestro baiano Letieres Leite, jurado da premiação. Ele morreu aos 61 anos, de COVID-19, em 27 de outubro.