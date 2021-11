Rogério Faria Tavares, presidente da Academia Mineira de Letras, diz que instituição saiu da Rua da Bahia ''para ganhar o planeta'' (foto: Elcio Paraíso/divulgação)

A Academia Mineira de Letras (AML) abre sua Galeria Virtual nesta terça-feira (9/11), com a exposição "Escritos de Minas". O acervo reúne 30 trabalhos de 17 acadêmicos publicados de 1935 a 2011.









A mostra virtual busca destacar detalhes dos exemplares que não seriam percebidos numa exposição presencial, na qual não é permitido folhear livros devido às regras de conservação. A curadora informa também que o recurso da audiodescrição permite acesso de pessoas cegas ou com baixa visão.





Muitas surpresas estão guardadas da Galeria Virtual, como ilustrações e mapas arquitetônicos da capital mineira, adianta Larissa Pena. Essas informações, acredita, podem atrair designers e arquitetos para visitar ao site da AML.





“Construímos o roteiro narrativo pensando em contemplar Minas Gerais como um todo. Temos desde a origem da relação do homem com a cidade às histórias de montanhas de Minas. Passamos pelo patrimônio, com as igrejas e com a arte, e chegamos na literatura.”





Durante o processo de seleção, os curadores se surpreenderam com as descobertas. Uma delas foi a influência do ex-presidente Juscelino Kubitscheck sobre Augusto de Lima na produção do livro “A pequena história da Inconfidência de Minas Gerais”, comprovada em nota de próprio punho do autor.





Rogério Faria Tavares, presidente da AML, ressalta que o lançamento da galeria representa a entrada definitiva da instituição no universo virtual, tornando o acervo da academia acessível ao público. “Pessoas que não viveram o tempo das redes sociais agora estão nas redes sociais”, comenta.





O presidente da AML destaca o livro “O homem das cavernas de Minas Gerais”, do paleontólogo Aníbal Marques, publicado em 1961. O autor estudou as pesquisas de Peter Lund em Lagoa Santa. Também chama a atenção para o clássico de João Camilo de Oliveira Torres “O homem e a montanha”, livro de 1944 sobre a influência da geografia na formação do povo mineiro.





Outro destaque do acervo foi publicado em 1966: “Chica que manda”, de Agripa Vasconcelos. Esse romance deu origem à novela “Xica da Silva”, exibida pela extinta TV Manchete em 1996 e 1997, protagonizada por Thaís Araújo.





Tavares lembra que a Galeria Virtual não é o único projeto on-line da AML. Desde o ano passado, a instituição disponibiliza, em seu canal no YouTube, palestras sobre literatura e bate-papos com escritores. O número de inscritos passou de 200 inscritos para 3 mil.





“O que acho muito legal é isto: sair da sede na Rua da Bahia e ganhar o planeta”, diz o presidente da AML. “A academia é guardiã de uma tradição de 112 anos e a gente fica muito feliz por isso, é motivo de muito orgulho. Sinto-me muito honrado de poder estar numa casa que honra seus antepassados. Se não fossem eles, a gente não estaria aqui, a gente não teria chegado aonde chegou”, observa.





OUVIDOS “Hoje em dia, a literatura não se realiza mais apenas nos gabinetes e nas universidades, nos estratos beneficiados pela renda e origem. A literatura acontece nas periferias das grandes cidades, nas aldeias indígenas, nos quilombos. A gente precisa ter ouvidos bem abertos para apurar como esse fenômeno literário está se realizando no século 21 e acolher essas expressões”, diz Rogério.





Além da Galeria Virtual, a AML anuncia o lançamento presencial do 80º volume da revista da casa, em 4 de dezembro. “A coleção estará totalmente digitalizada, disponível gratuitamente na internet para quem quiser consultá-la. Mestrandos, doutorandos, pós-graduandos, estudantes e o público terão acesso ao conteúdo de uma revista que começou em 1922”, conclui Tavares.





“ESCRITOS DE MINAS”

Exposição abre a Galeria Virtual da Academia Mineira de Letras. A partir desta terça-feira (9/11), às 19h. Acesso: Youtube.com/c/AcademiaMineiraDeLetras





“Depois dessa construção temática, a gente foi aprofundando nas particularidades dos livros. Alguns têm dedicatórias a tinta, assinatura do autor, carimbo. Outros têm ilustrações da Yara Tupynambá, do Guignard”, adianta Larissa.