Carnaval do Mirante confirma mais de 25 atrações em 2022

Duda Beat é um dos nomes confirmados na folia de 2022 em BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





A oitava edição do Carnaval do Mirante, que ocorrerá entre 25 de fevereiro e 1º de março de 2022, está confirmada e terá shows de Dennis DJ, Wesley Safadão, Duda Beat, Léo Santana, Ludmilla, Baiana System e Sorriso Maroto, entre mais de 25 atrações nos cinco dias de folia no Mirante Beagá, no Bairro Olhos D’Água. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla a partir desta terça-feira (9/11). Como manda a tradição do evento, a programação começa com o Baile do Dennis. E segue com Wesley Safadão (sábado) e Léo Santana (domingo).





Na segunda(28/2), a programação traz proposta mais alternativa. Entre os convidados estão Duda Beat, Ludmila, Baiana System e Gilsons. Para encerrar a programação 2022, na terça-feira(1º/3), sobe ao palco a dupla Hugo e Guilherme, que tem músicas nas paradas de sucesso e promete novidade para Belo Horizonte. Neste dia, também será possível conferir os hits de Sorriso Maroto e Dilsinho. Informações e programação completa em carnavaldomirante.com.br.