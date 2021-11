Circuito Hip Hop e Batalha de MCs dominam palco do Teatro Marília, em BH

DJ KL Jay, do grupo Racionais MCs, é o convidado de honra para encerrar, no próximo domingo, a programação do Circuito Hip Hop. (foto: Felipe Romão/Divulgação.)







O Teatro Marília, localizado na região central de Belo Horizonte, vai se tornar o palco da arte de rua entre os dias 10 e 14 de novembro. O espaço vai receber shows, apresentações de dança e batalha de MCs do Circuito Hip Hop, que integra a programação do Circuito Municipal de Cultura e tem entrada gratuita, com retirada de ingressos no site diskingressos.com.br









04:00 - 08/11/2021 Aficionados por carros 'ganham' série nacional sobre customização Entre as atrações estão o rapper belo-horizontino Niko MC, que lança seu novo EP, e o cantor Roger Deff, que faz apresentação do novo disco "Pra Romper Fronteiras". Já as fases semifinal e final do Duelo de MCs vão contar com a apresentação do DJ KL Jay, integrante do grupo Racionais MCs.O público também poderá conferir exposição “Teatro em Construção: O Marília nos seus primeiros 20 anos”, que conta a história deste tradicional palco de BH. Montada pela primeira vez em 2018, com curadoria de Murilo Pagani e Marília Salgado, a exposição é baseada em três aspectos fundamentais da construção do teatro: o aspecto físico, que destaca a construção do primeiro espaço destinado às artes cênicas da capital; o aspecto artístico, que ressalta os grupos e artistas mineiros que se dedicaram a estudar, pesquisar e levar espetáculos de alta qualidade ao palco do Marília; e, ainda, o aspecto político, que traz a importância do teatro para a construção de uma resistência ao regime militar.





A exposição em sua versão física é de longa duração e ficará aberta à visitação pelos próximos meses, de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h, com entrada gratuita. Também é possível realizar uma visita virtual da mostra, por meio do Portal Belo Horizonte





Protocolos sanitários

O Teatro Marília atende os protocolos de prevenção ao contágio pela COVID-19 determinados pela prefeitura. Ao final da apresentação, a saída do público é escalonada, visando evitar aglomerações.





Também não será permitido o contato físico dos artistas com a plateia. Neste mês, o Teatro Marília voltará a disponibilizar sua capacidade total de assentos: 256.

Programação





10/11

Atração: Mural "O hip hop pulsa" - Priscapaes

A artista Priscapaes inaugura mural que materializa a potência que a cultura hip hop representa, mostrando a diversidade de cores e elementos da cultura. A entrada é gratuita e destinada a todas as idades.

20h - Atração: Show Por trás das palavras

A artista Kainná Tawá busca, através do rap, reforçar sua força enquanto mulher preta, mãe, companheira, filha e pessoa. Entrada destinada a maiores de 12 anos.

20h30 - Atração: Coletivo Breaking No Asfalto "Se essa rua fosse Nossa"

Performance de dança "Se essa rua fosse Nossa" do Coletivo Breaking No Asfalto, dentro da Programação Circuito Hip Hop. A entrada é gratuita e destinada as pessoas maiores de 12 anos.





20h40 - Atração: Niko MC pocket show “Meu nome nas ruas”

O rapper belo-horizontino Niko MC, fará uma performance com lançamentos de seu próximo EP “Meu nome nas ruas” em pocket show no Teatro Marília dentro da programação do Circuito Hip Hop. Classificação: 12 anos.

11/11

20h - Atração: DJ Tickem e Manifesto Gueto

O grupo produziu novas músicas que farão parte do EP Viva Intensamente e serão apresentadas neste show. Classificação: livre.





20h30 - Atração: Coletivo Breaking No Asfalto "Se essa rua fosse Nossa"

O coletivo “Breaking no Asfalto” vem propor a ocupação dos espaços urbanos e alternativos. Classificação: livre.





20h40 - Atração: Show Trincaments Oficial

O grupo cultural de Rap mineiro trabalha para vencer barreiras no Hip Hop. Classificação: livre.

12/11

20h - Atração: Show Berê & Legusta

O Show traz a arte da MC Berêta como forma de protesto, fortalecendo e quebrando barreiras de pensamentos de cunho periférico. Destinado para pessoas maiores de 18 anos.





20h30 - Atração: Solo "Prazer meu nome é…" de Fabiana Santos

Aborda a trajetória de uma mulher forte que na maioria das vezes se acha fraca e outras bailarinas que se encontram em constante luta pela "sobrevivência" no meio artístico. Classificação: 18 anos.





20h40 - Atração: Mabu (Matéria Prima e Abu) convida Video Makino

Show apresenta as músicas de autoria dos artistas. Classificação: 18 anos

13/11

20h - Atração: VERÃO - Show Performático de Ohana e Priscapaes

Show performático musical com as artistas belo-horizontinos. A entrada é gratuita e sem classificação de idade.





20h30 - Atração: Solo Raiz com Wallison Culu

Performance de dança. Classificação: livre.





20h40 - Atração: Roger Deff - show de lançamento do álbum "Pra Romper Fronteiras"

Novo álbum do artista presta homenagens à cultura Hip Hop. Classificação: livre

14/11 às 16h - Batalha de MCs (fases semifinal e final)

Classificação: livre

Atração: DJ KL Jay (SP)

Discotecagem de abertura e encerramento da Batalha de MCs

O DJ KL Jay (SP), apresenta discotecagem na final da Batalha de MCs do Circuito Hip Hop. Classificação: livre.





