(foto: Reprodução)

O universo dos aficionados por carros não tem limite. Uns colecionam dezenas de exemplares, alguns conservam os modelos clássicos, há quem concentre seus esforços em um único veículo e outros fazem modificações – das mais simples às mais loucas.



O resultado dessas transformações são automóveis especiais que podem ser vistos na nova série do History, “Carangas absurdas”, que estreia nesta segunda-feira (8/11), às 18h50. A produção nacional mostra carros incríveis do Brasil, seus proprietários e as histórias por trás de cada customização.