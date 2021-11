Oportunidade! Curso gratuito de gastronomia é lançado para BH

O curso "Gastronomia para todos: Técnica e Conceitos" é gratuito e está com vagas abertas até o dia 14 de novembro (foto: PBH/Divulgação)





As aulas terão início no dia 16 de novembro e vão até 9 de dezembro de 2021, com turmas pela manhã, das 8h às 11h, e à noite, das 19h às 22h, às segundas, terças e quartas-feiras. Coordenado pelo professor universitário e chef de cozinha Edson Puiati, o curso é virtual, por meio da plataforma de videochamadas Zoom, com participação e interação ao vivo entre professores e alunos.







Conheça o curso

O curso “Gastronomia para todos: Técnica e Conceitos” tem como objetivo oferecer desenvolvimento, capacitação e técnicas gastronômicas nacionais e internacionais. Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Beato, a oficina foi elaborada para quem quer se aperfeiçoar, já tem ou pretende ter um negócio no setor de alimentação.









A oficina foi elaborada para quem quer se aperfeiçoar, já tem ou pretende ter um negócio no setor de alimentação. "O diferencial deste programa de capacitação reside na perspectiva de trazer, de maneira prática, atividades que possam ser desenvolvidas no dia a dia do setor de alimentação de Belo Horizonte, tornando-o mais competitivo e com diferenciais no segmento gastronômico", inicia o secretário, através de nota."Espera-se também estimular o consumo agregando-se valor ao produto no tocante ao material usado, escolha de insumos e aprendizagem de novas técnicas", complementa.





Para participar é necessário ser maior de 18 anos, residir em Belo Horizonte ou ter uma empresa sediada em Belo Horizonte. As inscrições podem ser feitas por meio do portal da PBH.





O curso é viabilizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e da Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte (Prodabel).





Programação





A aula inicial, que será realizada no dia 16 de novembro, vai abordar tendências do setor de alimentação, a importância da gastronomia para o desenvolvimento local sustentável e os desafios do empreendedorismo no setor de alimentação. Os dias seguintes de curso serão divididos em duas etapas: Meu Negócio e Capacitação em Segurança Alimentar.





A primeira etapa vai focar em empreendedorismo aplicado a gastronomia. Nesta parte, serão explorados os seguintes conteúdos:





Introdução ao empreendedorismo: planejando meu negócio

Bases e técnicas de cozinha

Ficha técnica na prática

Planejamento do seu negócio

Processos e fluxos de compras

Armazenamento de alimentos e embalagens





Simultaneamente à primeira etapa, acontece a segunda. Nela são abordados os princípios da segurança alimentar no formato EAD (Educação à Distância).





Cidade Criativa da Gastronomia

Belo Horizonte foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) com o título de Cidade Criativa da Gastronomia, há dois anos, no dia 30 de outubro de 2019





O reconhecimento considerou dossiê elaborado pela Belotur, com colaboração de empresários, chefs e associações ligadas à comida do estado que mostrava mais de 70 festivais realizados na cidade anualmente, na “cultura de boteco” - além da cadeia produtiva que gera mais de 54 mil postos de trabalho, movimentando cerca de R$ 4,5 bilhões por ano.









À época, além da capital mineira , apenas 21 cidades no mundo haviam sido reconhecidas pela culinária pela Unesco, como Parma, na Itália, e San Antonio, nos Estados Unidos, sendo quatro delas no Brasil: Belém, Florianópolis, Paraty e Belo Horizonte.

Quem mora em Belo Horizonte e tem mais de 18 anos deve ficar atento! A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) lançou o curso “Gastronomia para todos: Técnica e Conceitos” totalmente gratuito para ampliar a noção de quem gosta de culinária e abrir oportunidades de negócio. As inscrições já estão abertas e vão até domingo (14/11).