Ministério da Justiça publica edital com 66 vagas e salários de R$ 6,3 mil

(foto: GOV Federal/Divulgação) O Ministério da Justiça e da Segurança Pública abre 66 vagas imediatas para profissionais de nível superior em novo processo seletivo publicado. As oportunidades são temporárias no cargo de técnico especializado, com lotação no Distrito Federal.





Das vagas, 57 são para técnicos especializados em gestão de ativos e parcerias, seis para técnicos especializados em pesquisa e análise de dados e três em formação e capacitação. O edital oferece ganho de R$ 6.130, para jornada de 40 horas semanais.





As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo site do Cebraspe até 17 de novembro. A taxa de participação é de R$ 76 para todas as áreas.





As provas serão aplicadas em 19 de dezembro. Serão 120 questões, sendo 70 de conhecimentos específicos e 50 de conhecimentos gerais. O exame será aplicado no período vespertino, com quatro horas de duração.





Serão reprovados os candidatos que:





Obtiverem nota inferior a 10,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais;

Obtiverem nota inferior a 21,00 pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos;

Obtiverem nota inferior a 36,00 pontos no conjunto das provas objetivas.





O prazo da seleção será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período caso haja a necessidade.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Fernandes