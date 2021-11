Projeto #ZiriguidumEmCasa resgata sucessos dos festivais de música

O projeto on-line #ZiriguidumEmCasa encerra a programação deste ano homenageando os grandes festivais da música brasileira, que revelaram Chico Buarque, Caetano Veloso, Elis Regina, Gal Costa e Gilberto Gil, entre outros. A live deste sábado (6/11) começa às 20h, no YouTube.

Vão se apresentar os cantores Marcio Moreira, Kika Malk, Renan Rodrix, Daniel Da Hora, Délia Fischer, Dudu Godoy, Jully, Bruno Aguilar, Pedro Cini, Miltinho, Fernanda Ouro, Jaime Alem, Nair Cândia, MPB4, Danilo Nunes, Patrícia Ahmaral e Tutuca.

O evento surgiu no primeiro mês da pandemia para ajudar músicos prejudicados com o cancelamento de shows durante o confinamento social.

“Nos dois primeiros meses de pandemia, a gente fez (o festival) rigorosamente todos os fins de semana, com a média de 30 artistas por edição. Era um trabalho louco em meio às limitações da própria internet”, explica o cantor Cláudio Lins, um dos organizadores do evento.

De acordo com Cláudio, o meio digital permite reunir artistas de diferentes regiões na mesma live. Neste sábado, o público também ouvirá canções dos festivais pouco badaladas.

É o caso de “Morro velho”, de Milton Nascimento, que será interpretada pelos mineiros Tutuca e Carlos Tiso. Em 1967, ela ficou em sétimo lugar no Festival Internacional da Canção. Lins abre a noite com “Arrastão”, de Vinicius de Moraes e Edu Lobo, vencedora do Festival da Música Brasileira, em 1965, interpretada por Elis Regina.