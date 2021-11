Happy Feet, PJ, Henrique Portugal e Podé animam festival no fim de semana

Neste sábado, a Happy Feet Jazz Band vai apresentar músicas dançantes no Go Free, espaço cultural da Lagoinha (foto: Cinara Diniz/divulgação )





A Happy Feet Jazz Band e o projeto PJ and Friends são atrações musicais do 9º Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC), que será realizado com a presença do público, neste fim de semana, no Espaço Go Free, na Lagoinha.









O repertório terá “Just a gigolo”, “When the saints go marching in” e “I got you under my skin”, clássicos dos shows do grupo. “A gente está sem se apresentar há dois anos, então o povo já deve ter esquecido (as canções)”, brinca.









Com a chegada da vocalista Thaís Moreira, a Happy Feet terá novidades, como “There will never be another you” (Harry Warren e Mack Gordon), gravada por Chet Baker, Nat King Cole e Caetano Veloso.





Marcelo Costa compara a realidade destes dias de pandemia às décadas de 1930 e 1940, quando o mundo enfrentou severa crise econômica e a 2ª Guerra Mundial. O jazz foi um alento para as pessoas naquela época, observa o trompetista, e pode aquecer os espíritos neste período pandêmico.









No domingo, o baixista PJ recebe a mulher, Manu Diniz, e convidados em seu projeto criado durante a pandemia (foto: Pedro Zola/divulgação )

“Como é música alegre, o jazz ajuda muito. Essa música dançante ajuda a eliminar a angústia, a gente está precisando disso”, afirma.





No domingo (7/11), PJ, baixista da banda Jota Quest, recebe Podé, vocalista do Tianastácia, e Henrique Portugal, tecladista do Skank. O projeto PJ and Friends surgiu na pandemia, durante o recesso forçado do Jota.





A ideia do anfitrião é tocar para se divertir, sem qualquer pretensão autoral. Inicialmente, a ele se juntaram os vocalistas Georg Versieux Jr. e Nega Kelly, o baterista Glauco Mendes, o guitarrista Pedro Cassini e o tecladista Christiano Caldas, além de Manu Diniz, mulher dele.





Ao comentar o repertório deste domingo, PJ conta que ele, Portugal e Podé vão tocar de canções da banda inglesa Genesis a Dua Lipa, passando por Tina Turner, Elton John e Bob Marley. O set nacional terá Legião Urbana e Charlie Brown Jr.



“Não tenho vontade de fazer cover ou versão autoral das músicas. Muito pelo contrário, quero tocá-las como são, pois foram muito marcantes para mim. Não tem por que descaracterizá-las”, diz PJ.





Neste sábado, também sobe ao palco a banda Glasgow9. Formado por médicos e músicos, o grupo fez lives durante a pandemia – uma delas contou com a participação de Supla.





Nesta volta aos shows presenciais, a Glasgow9 promete releituras de clássicos do rock, diz o baterista Diego Gandra. Outras atrações do festival são as bandas Copo Lagoinha, Velotrol e Lurex. O FICC contará também com atrações gastronômicas de várias casas de BH, além da participação de cervejarias de destaque.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria





9º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CERVEJA E CULTURA

Sábado (6/11) e domingo (7/11), a partir das 14h. Espaço Go Free. Rua Francisco Soucasseaux, 54, Lagoinha. Entrada franca, com retirada de ingressos em https://www.gofree.co/ficc2021.