Paulo Gustavo, que completaria 43 anos hoje, é homenageado no Vai que cola

Humorista, vítima da COVID-19, será lembrado pelos colegas no programa do Multishow (foto: Fabio Bartelt/DIVULGAÇÃO)

Os moradores da pensão mais famosa do Brasil retornam ao Méier na nova temporada do “Vai que cola”, que estreia oficialmente na próxima segunda (1º de novembro), às 22h30, no Multishow, mas que, neste sábado (30/10), às 21h30, dia do aniversário de Paulo Gustavo, terá pré-estreia com a exibição do especial inédito “O grande golpe de Valdo”, homenagem ao ator e a um de seus personagens mais marcantes da TV. Vítima da COVID-19, o comediante completaria 43 anos hoje. "A nova temporada já começa com essa homenagem merecidíssima ao Paulo Gustavo, que sempre foi tão ligado ao 'Vai que cola'. Ele nos ajudou a construir a série e a transformá-la no sucesso que é hoje", declarou Tatiana Costa, diretora do canal.



• • •





A nova temporada de “Vai que cola” promete resgatar as raízes do subúrbio mais badalado do Rio de Janeiro, com direito a confusões hilárias. Nesse episódio especial, os moradores do Leblon sofrem um golpe de Valdo e são obrigados a se despedir do luxo da Zona Sul e seguir rumo ao Méier. Indignada, a família retorna para a pensão da Dona Jô, que também precisará ser vendida para recuperar o prejuízo. O que eles não esperavam é que o golpe não passa de farsa e que Valdo deixou uma bolada em diamantes, garantindo o sustento da trupe. "A pensão é o nosso porto seguro, amigos e família são o que temos de mais precioso. Vocês são cafonas, mas são uma família. Aqui onde eu tô é lindo e vocês precisam ficar juntos", diz o personagem em carta deixada aos amigos.





• • •





Já a partir de 1º de novembro, novos personagens passam a integrar o time da nona temporada do humorístico. São eles:Carolzinha, interpretada por Jeniffer Nascimento, Agnes Yolanda (Nany People) e Kevinho (Nando Rodrigues). Cissa Guimarães, Dudu Azevedo, Gil do Vigor, Jojo Todynho e Luís Roberto gravaram participações especiais na nova safra. Os veteranos também seguem na série: Dona Jô (Catarina Abdalla), Ferdinando (Marcus Majella), Jéssica (Samantha Schmutz), Terezinha (Cacau Protásio), Alejandro (Pedroca Monteiro), Bebeto (Maurício Manfrini), Lacraia (Silvio Guindane), Reginel (Luis Lobianco), Sanderson (Marcelo Médici) e Zélio (Paulinho Serra).