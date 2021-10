Antonio Meneses retoma agenda, paralisada até julho, e faz concertos em BH

Radicado na Suíça, Antonio Meneses, considerado um dos melhores violoncelistas do mundo, está de volta ao Brasil (foto: Studio Gielle/divulgação)





Um dos solistas mais próximos da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, com a qual, inclusive, fez turnê na Argentina e no Uruguai em 2012, o violoncelista pernambucano Antonio Meneses volta nesta quinta-feira (28/10) à Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte. Com os dois concertos desta semana – o programa será repetido na sexta (29/10) –, ele vai alcançar quase 20 apresentações junto à formação mineira.









Meneses também vai executar com o grupo duas obras de Tchaikovsky, “Andante cantabile” e “Noturno em ré menor”.





MELANCOLIA





“A obra de Saint-Saëns, peça romântica do século 19, é um dos concertos preferidos do público e os violoncelistas, em geral, gostam de tocá-la. Já as outras são transcrições que Tchaikovsky fez de outras obras dele. São peças típicas do autor, em que se ouve imediatamente a melancolia, com movimentos lentos, mas de incrível beleza, pois tocam o coração”, afirma Meneses.





Mechetti ainda rege a Filarmônica na “Sinfonia nº 4 em mi menor, op. 98”, de Brahms. Os dois concertos têm ingressos à venda para o público – a Sala Minas Gerais, com a flexibilização, disponibiliza 449 assentos (50% de sua capacidade).





“A sala de concertos da Filarmônica é quase um milagre, pois tem tudo o que é necessário para que orquestra, solistas e regentes se apresentem bem. São poucos os lugares no Brasil em que isso acontece”, diz Meneses. A última vez em que ele tocou com a orquestra foi em agosto de 2019.

“Este ano, não fiz concerto até julho. Tudo foi adiado ou cancelado. Em todos os países, está mais ou menos a mesma coisa: em alguns um pouco mais liberado, mas em outros você tem de tocar com máscara. Finalmente, estamos voltando com um pouco de normalidade”, comenta ele.





Antes de BH, Meneses esteve em São Paulo, onde, além de concertos com a Osesp, deu início à gravação de um álbum com a orquestra paulistana. Em setembro, gravou o “Concerto para violoncelo nº 2”, de Villa-Lobos. Em abril de 2022, volta ao país para retomar as gravações – o álbum está previsto para ser lançado em setembro.

JANTAR





Meneses prefere destacar o lado positivo, apesar de tudo. “Minha vida tem sido sempre de viagens constantes. Pela primeira vez, em décadas, tive a oportunidade de estar em casa, não ter compromisso, sair para caminhar com o cachorro, fazer compras para o jantar. Isso todos os dias, e não de vez em quando, como acontecia antes (da pandemia).”









A música de Meneses, a despeito do período de confinamento, não mudou. “Foi só uma maneira um pouco diferente de trabalhar. Busquei melhorar certas coisas na maneira de tocar, pois como estou sempre na correria, nunca tenho tempo para simplesmente parar, revisar ideias e olhar tanto a parte técnica quanto musical”, finaliza.

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

Concerto com o violoncelista Antonio Meneses. Regência: Fabio Mechetti. Hoje (28/10) e sexta-feira (29/10), às 20h30, na Sala Minas Gerais. Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto, (31) 3219-9000. Inteira de R$ 50 (mezanino) a R$ 155 (camarote). Meia-entrada na forma da lei. Vendas na bilheteria e no site www.filarmonica.art.br. O concerto de hoje será transmitido pelo canal da Filarmônica no YouTube.





























Um dos mais importantes solistas brasileiros – e o maior dos violoncelistas em atividade –, Meneses está radicado há muitos anos na Suíça. Sobre a cultura em meio à pandemia, comenta que a situação na Europa não é muito diferente do Brasil.