(foto: Fábio Rocha/divulgação)

As protagonistas de "Malhação: Viva a diferença" voltam a se encontrar no início da vida adulta em "As Five". Exibida originalmente no Globoplay, a série entra em cartaz nesta terça-feira (26/10) na TV Globo, depois de "Verdades secretas". As atrizes Gabriela Medvedovski (Keyla), Heslaine Vieira (Ellen), Manoela Aliperti (Lica), Ana Hikari (Tina) e Daphne Bozaski (Benê) protagonizam a trama de Cao Hamburguer. Tina vive momento conturbado com a morte de sua mãe, e as amigas se juntam para ir ao velório. Além da dificuldade de lidar com o luto, o relacionamento dela com Anderson (Juan Paiva) está desgastado.

Ellen volta dos Estados Unidos especialmente para acompanhar a amiga, mas o retorno a São Paulo mexe com ela, que passa a questionar sua vida profissional e amorosa. Por sua vez, Keyla vive a rotina caótica de jovem mãe solo do Tonico (Matheus Dias), com pouca grana. O reencontro com as amigas a fará perceber que deixou seus desejos de lado. Começa, então, a tentar retomar a vida afetiva, saindo à noite e usando aplicativos de encontros.





Já Lica continua agindo como adolescente: não sabe cuidar da casa, abandonou três faculdades e vários projetos pessoais. Passa a dividir o apartamento com Benê, que a obriga a ser mais organizada. Essa garota acaba de viver uma reviravolta em seu casamento com Guto (Bruno Gadiol) e é acolhida por Lica. A temporada de “As Five” vai ao ar às terças e quintas-feiras na Globo.