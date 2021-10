Pilar lança ''Elevate inside'', single inspirado em sua jornada existencial

Pilar em cena do clipe de "Elevate inside", uma das 19 canções de seu álbum visual "Ascenda" (foto: Filipa Aurélio/divulgação)





A cantora e compositora Pilar lança o single-clipe “Elevate inside”, faixa de “Ascenda”, seu projeto visual e sonoro. Distribuído pela Warner Music, o conteúdo chega a público em três atos. A meditação e a elevação espiritual são os temas de Pilar, com letras em inglês, no projeto gravado na Casa das Caldeiras, em São Paulo.





Pertencimento, desconstrução de valores e busca da essência interior fazem parte desta jornada da artista, que já lançou os singles “Favela city”, “Feminility”, “Junto e misturado”, “Expresso love” e “Tchau querido”.









“Ascenda” foi concebido para ser live, mas acabou se transformando em álbum visual/DVD depois de Pilar conhecer a Casa das Caldeiras, construção fabril dos anos 1920 e patrimônio histórico da capital paulista.





A cantora revela que aquele local inspirador serve de cenário “à história de um ser que está se descobrindo”. No primeiro ato, ele ainda não sabe que existe e tenta imitar as pessoas ao redor, tentando se camuflar. “No final, percebe que tem as próprias vontades e a própria personalidade”, conta Pilar.





O segundo ato traz um mergulho interior. “Ele descobre a sua luz, a sua sombra e lida com os próprios demônios”. O terceiro remete à ascendência espiritual: “Ele percebe que é um ser dual, o que o torna inteiro.”









“O DVD conta com as participações de Zeca Baleiro, Marina Peralta, Dada Yute, Luan Otten e Alexia Evelyn, cantora nova que está despontando”, diz Pilar, comentando que Adriano Magoo, produtor de “Ascenda”, abriu-lhe portas importantes.





“Fiz até um show em Estocolmo, na Suécia, em 2019, no Brazilian Day”, diz, lembrando que sua parceria com Zeca Baleiro vem de seu EP de estreia, “Confluir”.





O projeto ainda é uma espécie de obra aberta. “Já lancei alguns singles. O primeiro ato está inteiro e tem alguns singles do segundo. Em 11 de novembro, sairá o DVD na íntegra, tanto no YouTube quanto no Spotify. Minha ideia é fazer turnê de lançamento em 2022, quando as coisas começarem a fluir. Pretendo rodar com esse show em festivais, nos circuitos do Sesc. Com certeza, vou fazer show de lançamento, mas não tenho nada marcado ainda”, informa.





Pilar define seu som como um “caldeirão” com base na MPB. “Algumas músicas puxam um pouco mais para a salsa cubana, outras para o reggae, soul e jazz. Meu som acaba sofrendo a influência de vários ritmos, porque sou uma pessoa muito eclética, sempre escuto muito de tudo. Quero que o meu som traga essa riqueza sonora.”

FILHO

Natural de Campo Grande (MS), a cantora e compositora está radicada em São Paulo há vários anos. Ela compara “Ascenda” a um filho. “Dá um pouco de trabalho cuidar dele, porque é um projeto bem grande e tem cunho social. Fizemos uma live de lançamento e ainda estamos arrecadando fundos para a ONG Comitiva Esperança, do Mato Grosso do Sul, que ajuda comunidades ribeirinhas pantaneiras e atua no caso dos incêndios no Pantanal”.





Entre os parceiros de Pilar está Sofia Bartolomeu, artista plástica belo-horizontina. “Ela faz tecidos que podem ser usados de várias formas. Um tecido para cada ato (no caso de “Ascenda”. Estamos revertendo a venda deles para a ONG Comitiva Esperança”, conta.





O roteiro de “Elevate inside” é assinado pela cantora em parceria com a artista plástica Alice Hellmann, responsável pela direção da obra, que conta com animações e conteúdos visuais de VJ Grazzi e captação e edição da Libertá Films. A direção fotográfica é de Felipe Morozini.





“ELEVATE INSIDE”

.Pilar

.Single-clipe

.Disponível nas plataformas digitais