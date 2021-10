Inspirado na prática da constelação familiar, Jô Bilac escreveu texto em que personagens enviam representantes para fazer o seu papel no funeral do familiar morto

A observação do dramaturgo se refere ao fato de que "Pá de cal (Ray-lux)" se passa durante um funeral. A trama parte do suicídio de um personagem central. Por conta de sua morte, seus familiares precisam se reunir para definir o destino do pai dessa família. No entanto, eles não vão ao encontro, mas enviam seus representantes.

Para o premiado dramaturgo, um dos expoentes da dramaturgia contemporânea, a estreia tem gerado curiosidade. "Tenho a impressão de que o 'pré-pandemia', quando essa peça foi escrita, foi no século passado. Só no último ano, muitos valores mudaram, e a morte se transformou em uma nuvem energética que paira sobre a nossa vida de tal maneira que se tornou uma ideia muito abstrata. Espero que ela ainda faça sentido, mas tenho consciência de que muitas coisas mudaram", afirma Jô Bilac.

Oito meses depois, diante de um cenário bastante diferente daquele enfrentado no início do ano, a peça, com dramaturgia de Jô Bilac e dirigida por Paulo Verlings, finalmente pôde ser encenada no centro cultural integrante do Circuito Liberdade, a partir deste fim de semana, até 15 de novembro próximo.

"Dessa maneira, a gente também comenta sobre a falência da ideia dessa figura masculina de homens brancos que detêm o poder. Um dos personagens, cunhado do morto, que vai ao enterro representando uma irmã que está grávida, apresenta outro modelo masculino, que engloba a escuta e a sensibilidade. Ele fala da paternidade de uma maneira bastante diferente, questionando inclusive a figura do sogro. E, ainda assim, ele tem contradições, tem os momentos de acertar e de errar", diz o autor do texto.

"Acho que este texto tem um comentário sobre depressão, tanto que o pai está deprimido e se faz um jogo de espelho com o filho que morreu. O pai se chama Filho e o filho se chama Neto. Então, tem essa história de que a depressão não é levada a sério enquanto doença ou como algo que deva ser tratado, principalmente entre os homens, que acabam negligenciando esse cuidado com a saúde mental", afirma o dramaturgo.

"Quando o Paulo [Verlings] me apresentou o argumento da peça, a minha mãe estava fazendo constelação familiar. Ao ouvi-la contar, eu achava que aquilo se aproximava demais do teatro, claro que dentro de um contexto terapêutico. A peça se passa dentro de um enterro, no qual nenhum parente direto do morto aparece. Essa estrutura da constelação acabou inspirando esse lugar de como as pessoas terceirizam seus afetos e responsabilidades. Onde deveriam estar, estão os seus representantes legais", ele explica.

Segundo Bilac, a peça tem uma mensagem bastante clara sobre as relações interpessoais que são estabelecidas hoje. "É uma peça que tem a ver com as relações de cuidado e com empatia. No palco, estão atores negros, velhos, com deficiência física. Eles representam pessoas que não se conhecem e estão na casa desse pai, transcendendo o que seria caricato. Eles são tridimensionais."

Antes de desembarcar em Belo Horizonte, "Pá de cal (Ray-lux)" estreou no Rio de Janeiro. Na verdade, a estreia estava prevista para março do ano passado, quando a pandemia começou. Uma sessão fechada para patrocinadores chegou a ser feita, mas, no dia seguinte, atores e equipe receberam a notícia de que o teatro seria fechado para conter a disseminação do novo coronavírus.





Após uma longa espera, o espetáculo estreou em 2 de dezembro de 2020 e cumpriu uma temporada de dois meses na capital fluminense. A chegada em Minas ocorre no momento em que a cultura começa a retomar o ritmo de eventos, impulsionada pelo avanço da vacinação no país.





Jô Bilac vê esse momento com bons olhos. "É uma força de esperança essa retomada do mercado de teatro, shows e outras artes,com a presença do público vacinado. Antes, não havia um plano e, agora, as coisas estão voltando com muita força. Também sinto que as pessoas estão muito empolgadas para retomar suas rotinas enquanto público."





Para o dramaturgo, "o teatro é a força que dialoga com a sociedade. E essa força está no poder do encontro. Fico muito feliz de poder voltar. Não vou ao teatro desde março, então estou muito feliz de poder acompanhar essa estreia em Belo Horizonte pessoalmente."