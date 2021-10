Itambacuri recebe festival de teatro neste fim de semana

O festival será neste fim de semana e contará com o show 'Dalva e Dolores', de Marcela Veiga (foto: Instituto Cultural In-Cena/Divulgação )

A cidade de Itambacuri, na Região do Rio Doce, recebe neste fim de semana (de 22 a 24/10), o Festival Nacional de Teatro de Teófilo Otoni (Festto), realizado pelo o Instituto Cultural In-Cena. O projeto traz diversas ações de democratização da arte e da cultura. Uma dessas formas de ampliação é a interiorização, que consiste na realização de ações artísticas e culturais em outras cidades do Vale do Mucuri e Jequitinhonha.

O projeto é gratuito e vai apresentar espetáculos, performances cênicas, show musical, oficinas de formação e rodas de conversa. Além das ações do In-Cena, as produções locais estão na programação, juntamente com uma oficina de empreendedorismo cultural do Sebrae, que é parceiro do Festto.

“O Festto tem um papel muito importante que é o da formação para além dos espetáculos que encantam e divertem o público. O In-Cena tem como missão promover ações que possibilitem o desenvolvimento da cultura regional”, afirma Andre Luiz, diretor executivo do In-Cena.

Assim, as rodas de conversa têm como temática a “Ancestralidade Local e a Produção Cultural”, tendo a cidade anfitriã e seus agentes culturais como focos.

Além disso, a oficina “Sustentabilidade do Trabalho Artístico e Cultural no Interior” parte do mesmo princípio: o foco é a cidade que recebe o festival e, por meio das colocações dos participantes, são construídas possibilidades de ações.

“Não existe fórmula pronta para ser aplicada. O In-Cena entende que cada cidade e região têm especificidades e potencialidades próprias e na hora do trabalho são esses pontos que precisam ser explorados, para que cada município possa se desenvolver de sua forma”, comenta Paula Valentine, produtora do instituto.

O projeto ainda conta com o espetáculo “Drummond pelos Cantos”, uma performance cênica que visita obras poéticas do mineiro Carlos Drummond de Andrade, alternando-as com canções contemporâneas das memórias emotivas dos atores em cena. É uma seresta urbana, com poesia e violão.

Apresentação da performance cênica 'Drummond pelos Cantos', no Mercado Municipal de Araçuaí (foto: Amanda Chaves/Divulgação )

As atrações são presenciais, seguindo todos os protocolos de segurança. De acordo com a Paula Valentine, o grupo sempre anda com álcool gel e máscaras descartáveis para oferecer para quem, porventura, estiver sem.

Há limitações de público, nas atrações em espaços fechados, por causa das restrições locais. Para mais informações, podem entrar em contato com o grupo pelas redes sociais: Facebook e Instagram.

No próximo fim de semana (29 e 30/10), a interiorização vai contemplar as cidades de Águas Formosas e Pavão, na Região do Jequitinhonha/Mucuri. O projeto já foi realizado nos municípios de Araçuaí, Bertópolis e Novo Cruzeiro.

Programação:

22/10 às 14h - Oficina

Formalização: Direitos e deveres do Microempreendedor individual - SEBRAE

Local: Casa da Cultura

22/10 às 19h - Show

"Dalva e Dolores" de Marcela Veiga

Local: Praça dos Fundadores

23/10 às 8h30 - Espetáculo

Drummond pelos Cantos

Local: Mercado Municipal

23/10 Esquete

Drummond pelos Cantos

09h30

Local: Hospital São Vicente de Paula

10h

Local: Hospital Tristão Cunha

23/10 às 16h - Oficina

Sustentabilidade do trabalho artístico e cultural no interior

Local: Casa da Cultura

24/10 às 10h - Roda de Conversa

A Ancestralidade Local e a Produção

Local: Escadaria