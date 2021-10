Mostra CineCidade destaca a produção audiovisual de Minas Gerais

Grace Passô (E), um dos destaques da mostra, fez palestra e estará em cartaz no filme ''Vaga carne'', dirigido por ela (foto: CineCidade/divulgação)

Filmes, lives, cursos e masterclasses serão oferecidos pela Mostra CineCidade, que será realizada até 14 de novembro com atrações on-line gratuitas. Quatro longas-metragens e 16 curtas poderão ser conferidos pelo público. A proposta é conectar as pessoas, divulgar o cinema mineiro e fomentar a produção audiovistual do estado.





A iniciativa é da produtora Anaís Della Croce, Gabriel Murilo e Thales Ventura. Rejane Faria e Tatiana Carvalho Costa assinam a curadoria. Todos os curtas já podem ser maratonados na ordem que o espectador preferir, explica Della Croce. A cada semana, um longa será exibido, “fechando um combo”, segundo ela.









A atriz, dramaturga e diretora Grace Passô já participou de live da CineCidade, abordando o lugar do artista no fazer cinematográfico. Ciça Castelo assume a masterclass, enquanto Mariana Ruggiero e Maurílio Martins, um dos fundadores da premiada produtora Filme de Plástico, ministrarão cursos.





Idealizada antes da pandemia, a mostra foi programada para ocorrer junto das telas de cinema, mas o formato teve de mudar devido à COVID-19.











Anaís Della Croce conta que a adaptação para o formato on-line foi difícil, revelando que ela própria não conhece pessoalmente vários dos colaboradores e sente muita falta do contato físico tanto com eles quanto com o público.









''Sapatão: Uma racha/dura no sistema'', de Dévora MC, é um dos curtas selecionados (foto: CineCidade/divulgação)



MOSTRA CINECIDADE Até 14 de novembro. Gratuito. A programação pode ser acessada no site www.mostracinecidade.com.br, na página do evento no Instagram e também no YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCwbPPWrHQph1O9JTAgolUYQ) A mostra está exibindo os curtas-metragens “4 bilhões de infinitos”, de Marco Antonio Pereira; “Anderson”, de Rodrigo R. Meireles; “Apocalíptico futuro poeticamente primitivo”, de Leandro Lopes; “Calmaria”, de Catapreta; “Cabeça de rua”, de Angélica Lourenço; “Sapatão: Uma racha/dura no sistema”, de Dévora MC; “Escorre”, de Kelly Crifer e Thiago Monteiro; “Abdução”, de Marcelo Lin; “999”, de Carolina Correa; “Pietá”, de Pink Molotov; “Filme: Vênus – Filó a fadinha lésbica”, de Sávio Leite; “Logo após”, de Ana Carolina Soares; “Ao teatro”, de Rita Clemente; “Drama queen”, de Gabriela Luíza; e “Angela”, de Marília Nogueira.





