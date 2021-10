Feira Literária de Tiradentes reuniu 4 mil pessoas na cidade histórica

Dia chuvoso não impediu as sessões de contação de histórias, que divertiram o público (foto: Fliti/divulgação)

Fliti ocupou espaços públicos da cidade histórica mineira (foto: Fliti/divulgação)

A Feira Literária de Tiradentes (Fliti), encerrada neste domingo (17/10) na cidade histórica mineira, atraiu 4 mil pessoas, que buscavam fugir da rotina por meio dos livros.Pela manhã, o tempo chuvoso não impediu o público de participar das atividades. Até o fim do dia, cerca de 800 pessoas haviam passado pelo local onde foi montada a estrutura principal da Fliti.João Pedro Portinari, autor do livro “A isca”, e Chico Aníbal, sobrinho da dramaturga mineira Maria Clara Machado, pioneira do teatro infantil brasileiro, marcaram presença na programação de domingo. No fim da tarde, no palco, a Banda Ramalho celebrou seus 161 anos.No Largo das Mercês, o ônibus azul estacionado ao lado do gramado despertou a curiosidade do público. “Passamos com as crianças ao lado do ônibus, e chamaram a atenção delas a música, as roupas coloridas e o ambiente lúdico. Os meninos logo se sentaram na grama”, conta a carioca Lílian dos Santos, que visita Tiradentes com o marido e os dois filhos.Em vez dos assentos, o ônibus-biblioteca da Fliti carrega cerca de 2 mil livros. A proposta é, por meio dele, levar a literatura gratuitamente aos moradores de Tiradentes e cidades vizinhas.“Ano passado, emprestamos 230 livros à comunidade; este ano, estamos chegando perto dos 400”, conta Cristina Figueiredo, idealizadora e diretora da feira.Antes do início da Fliti, na quinta-feira (13/10), a biblioteca motorizada visitou três escolas de Tiradentes com o objetivo de convidar a comunidade a conhecer os espaços da feira. Livros emprestados ficam com as famílias até o fim da programação.A contação de histórias foi uma das atividades deste domingo, sob o comando de Alessandra Visentin. July apresentou “O reino do conhecimento em festa”, proporcionando uma tarde de fantasia à criançada e suas famílias.No alto de Tiradentes, perto da Matriz de Santo Antônio, o Museu da Liturgia recebeu os ilustradores Guto Lins, Mariana Massarani, Mirella Spinelli, Roger Mello e Rui de Oliveira. No fim da tarde, no pátio exeterno, crianças e familiares criaram coletivamente um painel de desenhos que contavam várias histórias.Durante a Fliti, os ilustradores André Neves e Demóstenes Dumont também participaram de atividades no museu.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria