Cantora Aline Calixto lança disco infantil dedicado aos orixás

Aline Calixto pesquisou durante dois anos para criar o repertório de "Pontinhos de amor" (foto: Vitor Bedeti/divulgação)

Mergulhar no imaginário infantil é o propósito de Aline Calixto em seu novo álbum, “Pontinhos de amor”. Produção independente, o disco reúne 15 faixas autorais que apresentam à meninada o universo mitológico dos orixás, dos seres divinos e das forças espirituais presentes na cultura afro-brasileira. Mergulhar no imaginário infantil é o propósito de Aline Calixto em seu novo álbum, “Pontinhos de amor”. Produção independente, o disco reúne 15 faixas autorais que apresentam à meninada o universo mitológico dos orixás, dos seres divinos e das forças espirituais presentes na cultura afro-brasileira.





LEIA MAIS 04:00 - 05/09/2021 Ondjaki lança cinco livros no país e diz que Brasil acolhe os africanos

04:00 - 30/06/2021 Percussionista Abel Borges toca para os orixás no disco 'Alafiá' Umbandista há 14 anos, a cantora e compositora aborda, em cada canção, um pouco das características de 10 orixás – de seus atributos físicos a elementos da natureza ligados a eles. Outras faixas são dedicadas a entidades reverenciadas nos terreiros. “São os nossos espíritos amigos. Cheios de amor e sabedoria, estão sempre dispostos a dividir conhecimento e a nos abençoar”, afirma Aline.





A cantora diz que “Pontinhos de amor” foi elaborado “com muito carinho”, valorizando a riqueza das percussões e dos ritmos do candomblé de Angola, que se unem a melodias e “barulhinhos” vindos de violão, cavaquinho e teclados.





Thiago Delegado assinou a direção musical do primeiro projeto infantil da cantora, que também contou com Christiano Caldas (teclados) e Bill Lucas (percussão e coro), além do próprio Thiago no violão, cavaquinho e coro. A sambista Júlia Rocha é a convidada da faixa “Oni beijada”.





MATERNIDADE









“Nunca havia passado pela minha cabeça desenvolver um trabalho infantil, isso aconteceu com a maternidade. Na verdade, minha grande fonte de iluminação foi o meu filho Mael. Desde a barriga, sempre ouvia muita música e isso se intensificou depois do nascimento dele. Sempre mostrei para Mael os mais variados gêneros, não só as músicas do segmento infantil”, explica.





Aline revela que sempre cantou pontos aprendidos no terreiro para ninar Mael. “Quando fui procurar músicas relacionadas aos orixás e a entidades que tivessem um recorte infantil, inacreditavelmente não encontrei nada. Foi um espanto para mim, pois nos segmentos gospel e católico há uma quantidade imensa delas. Pensei: deveria ter alguma coisa da umbanda e do candomblé apresentando os orixás (para as crianças)”, relembra.





Depois de pesquisar por dois anos – e pouco encontrar –, ela decidiu dedicar seu primeiro projeto infantil ao universo afro-brasileiro. “Pensei: se não tem, então vou fazer, pois quero apresentar os orixás para o meu filho de uma forma lúdica, com música, pois trabalho com isso”, revela.





“Vivo música 24 horas por dia, quero transportar esse universo, por meio da música, para o meu filho e para as outras crianças, sejam elas ligadas às religiões de matriz afro-brasileiras ou não”, afirma Aline Calixto.





(foto: Reprodução)

“PONTINHOS DE AMOR”

Disco de Aline Calixto

15 faixas

Disponível nas plataformas digitais





REPERTÓRIO





» “EXUS E POMBAGIRAS, MEUS CAMARADINHAS”

Aline Calixto e Sérgio Pererê





» “SARAVÁ VOVÔ, SARAVÁ VOVÓ”

Aline Calixto e Thiago Delegado





» “DANÇANDO COM OS CABOCLOS”

Aline Calixto





» “ONI BEIJADA”

Aline Calixto e Júlia Rocha





» “SUPER OGUM”

Aline Calixto e Makely Ka





» “DANÇANDO COM OXÓSSI”

Aline Calixto e Marina Gomes





» “XANGÔ, MESTRE DO AMOR”

Aline Calixto e Tavinho Leoni





» “ATOTÔ É ORIXÁ”

Aline Calixto e Tavinho Leoni





» “O DONO DO ARCO-ÍRIS”

Aline Calixto





» “VENTO BAILARINO”

Aline Calixto e Déa Trancoso





» “A RAINHA DO MAR”

Aline Calixto e Thyaga





» “ELA MORA NA CACHOEIRA”

Aline Calixto e Déa Trancoso





» “NANAÊ, NANÔ

Aline Calixto e Chico Alves





» “POMBINHA DE OXALÁ”

Aline Calixto e Helder Quiroga





» “FESTA NO AIYÊ”

Ricardo, Mãe Sheila, Michelli Pessoa e Gabriel Ricardo