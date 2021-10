Pai instável, filhos neuróticos dão o mote da série jurídica 'Family law'

A advogada Abigail Bianchi (Jewel Staite) é a irmã que ninguém quer ter por perto na série "Family law", que estreia na próxima terça (foto: UNIVERSAL TV/DIVULGAÇÃO)





Toda família tem sua ovelha negra. E entre os Svensson, que vivem em Vancouver, no Canadá, ela aparece na figura de Abigail Bianchi (Jewel Staite), a filha mais velha do advogado Harry Svensson (Victor Garber). A chegada dela ao escritório do pai é o ponto de partida do drama jurídico (com uma pitada de comédia) “Family law”, que estreia na próxima terça-feira (19/10), no Universal TV.





Harry Svensson é um bem-sucedido advogado de direito de família que tem três filhos, cada um com uma mulher diferente. Ele trocou a mãe de Abigail quando a filha tinha 7 anos. Casou-se com a mãe de Daniel (Zach Smadu) e, mais tarde, a deixou pela mãe de Lucy (Genelle Williams). Acabou criando a caçula porque a terceira mulher morreu quando ela era pequena.





VÍDEO





Pois Abigail, que não conhece seus dois irmãos, é também advogada, só que alcoólatra em processo de recuperação. O vídeo de um incidente no tribunal acabou viralizando, fazendo com que ela se veja forçada a trabalhar na empresa do pai, o único capaz de contratá-la. Os meio-irmãos também atuam lá.





E ninguém parece muito animado com a chegada de Abigail. Mas sua competência acabará falando mais alto, ainda que ela não esteja tão interessada em ganhar dinheiro quanto seu pai gostaria. No episódio de estreia, ela projeta seus problemas pessoais e familiares em uma cliente. Esta, que é mãe de uma menina de 13 anos, a convence a processar seu doador de esperma para conseguir pensão alimentícia retroativa.





Além da exibição semanal no canal pago, “Family law” também estará disponível no Universal%2b. Outra estreia, mas esta exclusiva da plataforma, é “Upright”, que entra no ar na quarta (20/10). Produção dramática australiana, acompanha dois desajustados, Lucky Flynn (Tim Minchin) e Meg (Milly Alcock).





Quando Lucky descobre que sua mãe está morrendo, ele decide dirigir até o outro lado da Austrália para vê-la, carregando nada além de um piano vertical para a viagem. Mas seus planos mudam quando ele conhece a adolescente fugitiva Meg, que também está lidando com alguns demônios da própria família.





Juntos, eles constroem uma amizade improvável ao embarcar em uma viagem de aventura pelas planícies de Nullarbor (que significa “sem árvores” e é uma imensa área semiárida no território australiano), em uma corrida contra o tempo.





“FAMILY LAW”

A série, em 10 episódios, estreia na terça (19/10), às 23h, no Universal TV. Também disponível no Universal (a plataforma integra o pacote Globoplay canais ao vivo)





“UPRIGHT”

A série, em oito episódios, estreia na quarta (20/10) no Universal