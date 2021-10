Filme de terror que foi blockbuster no cinema retorna na forma de série

Blockbuster no cinema, "Eu sei o que vocês fizeram no verão passado" ganha a forma de série que estreia hoje na Amazon Prime Video, tendo duas irmãs gêmeas como novidade na trama (foto: PRIME VIDEO/DIVULGAÇÃO)





Lançado em 1997, o filme “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado” fez parte de uma onda de produções voltadas para o público jovem que atualizaram o slasher. Na época, o longa veio na esteira de “Pânico” (1996), também produção do subgênero do terror que, basicamente, traz um psicopata (de preferência mascarado) matando em sequência várias pessoas, até ser descoberto no final da história. É sempre um banho de sangue.





Os dois filmes tiveram sequências e se tornaram uma febre, já que traziam no elenco atores em ascensão: Neve Campbell, Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe, entre outros – “Pânico”, vale dizer, terá inclusive uma nova continuação (a quinta) em 2022.





Nesta sexta-feira (15/10), a Amazon Prime Video lança sua versão 2021 para “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado”. O mote é semelhante ao do filme original, que, por seu lado, foi adaptado do romance homônimo de Lois Duncan.





GÊMEA





Na história, uma pessoa é morta acidentalmente por um grupo de jovens. Eles tentam ocultar o crime e, um ano mais tarde, acabam assombrados pelo ocorrido – e muitos morrem também. A nova história colocou um ingrediente a mais: a protagonista tem uma irmã gêmea, e ela é que é a vítima.





Lennon e Alison (Madison Iseman) são absolutamente iguais e totalmente diferentes. Lennon é a popular, cheia de amigos e com um pendor para os excessos. Alison é retraída, compenetrada e sofre com a ausência da mãe – que morreu quando as meninas eram pequenas.





A narrativa começa com Lennon chegando em casa para as férias de verão – vai ficar com o pai, Bruce (Bill Heck), na cidade praiana onde ele vive. Em seu antigo quarto, ela abre o armário e lá está, pintada de vermelho no espelho, a frase fatídica: “Eu sei o que vocês fizeram no verão passado”.





FESTA





Flashbacks providenciais dominam o episódio-piloto para explicar o que ocorreu no ano anterior. Acompanhamos a festa de formatura da turma de Lennon e Alison. Lennon está do jeito que gosta: os melhores amigos, muito álcool e drogas. De short jeans e camiseta branca, o que a difere da irmã Alison é o colar que esta usa – era da mãe.





Alison chega à festa e fica retraída. Seu único interesse no local é Dylan (Ezekiel Goodman), o cara de quem gosta a vida inteira. Sem jeito, ela é estimulada pela irmã a ir até ele. Uma série de acontecimentos irá colocar as gêmeas em pé de guerra. Não faltam acusações de um lado e do outro, e as duas saem sem se falar.





O que ocorre a partir daí são vários contratempos. O grupo de amigos, todos alterados, chega até o carro de Lennon e saem com ela em disparada. Na estrada íngreme que margeia o mar, o pior acontece. Eles atropelam alguém e, ao descobrir que é de Alison o corpo que está ali, resolvem esconder o ocorrido. Levam o corpo para uma caverna que é encoberta pelo mar sempre que a maré enche.





Basta olhar com atenção para ver quem é a irmã que viveu – e a série entrega isso de cara para o espectador. Resta saber quem será o maníaco que vai perseguir o grupo de jovens – e isso, esta nova versão da história deverá responder somente no último dos oito episódios.





“EU SEI O QUE VOCÊS FIZERAM NO VERÃO PASSADO”

Série em oito episódios da Amazon Prime Video. Nesta sexta (15/10) estreiam os quatro primeiros. Os demais serão lançados semanalmente, sempre às sextas