Paraopeba recebe sessões de filmes gratuitas neste sábado (16/10)

As sessões serão realizadas no estacionamento do Estádio Murilo Silva; e para participar, é preciso retirar os ingressos na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. (foto: Noite de Cinema)

A cidade de Paraopeba, Região Central do estado, recebe no próximo sábado (16/10), ações da segunda fase da Mostra Noite de Cinema na Metropolitana. Serão três sessões gratuitas de cinema: às 18h, 20h e 21h, que serão realizadas no estacionamento do Estádio Murilo Silva (Rua Teófilo Nascimento, sem numero).

Serão exibidos quatro curtas metragens, todos brasileiros e com classificação livre: O Melhor Som do Mundo, O Menino Leão e a Menina Coruja, A Retirada Para um Coração Bruto e Médico de Monstro.

Respeitando os protocolos de saúde pública vigentes, em função da pandemia da COVID-19, as cadeiras serão marcadas e com distanciamento. Também haverá a distribuição de pipoca e refresco (lacrados e higienizados) para o público.

Oficina de Fotografia

Além das sessões de cinema, também no sábado (16/10), das 14h às 18h, será ministrada na cidade uma oficina de introdução à fotografia.

A oficina é gratuita, com carga horária de 4 horas, e será realizada na sede da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Rua Teófilo Nascimento, 217). A ação é destinada a adultos e jovens a partir de 14 anos.

Promovido pelo Coletivo Noite de Cinema, nesta etapa, a mostra audiovisual vai circular por 12 cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte e Região Norte de Minas, com sessões de cinema gratuitas em áreas abertas de espaços públicos e privados. Em sua primeira etapa, dezesseis municípios foram contempladas.

O projeto é uma realização do Coletivo Noite de Cinema, que promove mostras e sessões de filmes gratuitas nas periferias de cidades da região metropolitana.

A mostra é realizada através da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), com patrocínio da Vallourec. Na cidade, ela conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paraopeba, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Depois de passar pela cidade de Região Central do estado, o projeto segue para Abaeté (28/10), Pompéu (29/10) e Paineiras (30/10), que assim como Paraopeba, terá oficina de introdução ao audiovisual na parte da tarde, na Biblioteca Municipal.

Confira as sinopses dos filmes:

O MELHOR SOM DO MUNDO - ficção - 13m

Sinopse: Vinicius não coleciona figurinhas, nem carrinhos, nem gibis. Ele coleciona algo que não pode ser visto nem tocado. Vinicius coleciona sons do mundo. Mas essa não é uma tarefa fácil, especialmente quando se decide encontrar o melhor de todos: o melhor som do mundo. Em sua busca, Vinicius irá descobrir que o melhor som do mundo está muito mais perto do que o esperado.

O MENINO LEÃO E A MENINA CORUJA - Ficção - 16m

Sinopse: Esse é o universo das pessoas-animais, seres que misturam características humanas com as de outro animal. Quando filhotes, eles precisam estudar na Escola Filhote Selvagem, um lugar onde o aprendizado vai muito além da sala de aula.

A RETIRADA PARA UM CORAÇÃO BRUTO – Ficção – 15m

Sinopse: Ozório é um senhor que vive sozinho na zona rural de Cordisburgo, Minas Gerais. Passa seus dias ouvindo rock no rádio, enquanto vive o luto pela perda de sua companheira. Até que um movimento no céu quebra sua solidão.

MÉDICO DE MONSTRO – Ficção – 11m

Sinopse: Dudu já escolheu sua futura profissão, agora terá que enfrentar seus medos para se tornar um médico de monstros.