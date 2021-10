Netflix firma contrato duradouro com Omar Sy

O ator francês Omar Sy, responsável pelo sucesso de "Lupin", produzirá filmes para a plataforma de streaming (foto: Netflix/Divulgação)





Omar Sy, protagonista da série "Lupin", sobre um ladrão francês, que se tornou um grande sucesso da Netflix, assinou um acordo para trabalhar na produção de filmes com a gigante de streaming por vários anos, informou a plataforma nessa terça-feira (12/10).









Um segundo pacote de episódios foi lançado em junho passado, com mais aventuras ansiosamente esperadas, baseadas nos romances do escritor Maurice Leblanc, do começo do século 20.





O acordo anunciado pela Netflix não especificou os termos financeiros ou projetos específicos que serão desenvolvidos com o ator, que deverá interpretar e produzir vários filmes.





Este é o primeiro acordo deste tipo que a Netflix assina com um artista francês, segundo a revista norte-americana Variety.





Sy disse que está "muito feliz por ter a oportunidade de estender esta relação" com a Netflix e elogiou sua "colaboração com artistas e sua paixão por trazer histórias únicas e diversas aos lares do mundo inteiro".





"Não vemos a hora de trabalhar com Omar e sua equipe, enquanto ele cresce como produtor e traz mais histórias e vozes únicas para a Netflix", disse em comunicado Gaelle Mareschi, diretora de filmes originais internacionais da plataforma na França.





Em "Lupin", Sy interpreta Assane Diop, um fã que usa o personagem de Lupin, extraído dos romances, em sua busca de vingança para o pai, acusado falsamente de roubo.





A combinação do protagonista carismático, cenários parisienses com o pano de fundo das relações raciais tornou a série o primeiro sucesso genuíno feito na França para a Netflix, que está investindo fortemente no país.





Sy, de 43 anos, saltou para a fama com "Os Intocáveis", antes de aparecer nos sucessos de Hollywood "X-Men: Dias de um futuro esquecido" e "Jurassic World".





No mês passado, foi o único francês incluído na lista das 100 pessoas mais influentes do planeta pela revista americana Time. (AFP)