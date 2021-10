Dia das Crianças com programação especial? Saiba o que ver e o que fazer

DIA DAS CRIANÇAS

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

No Dia das Crianças, comemorado nesta terça-feira (12/10), selecionamos uma programação para que os pequenos se deliciem no sofá ou mesmo fora de casa, com passeios, por exemplo, no Instituto Inhotim. Na TV, boas estreias, como a série “Quintal TV”, apresentada por Davi Lucca Amorim, Gabi Motta e Rafael Chambarelli, com temas ligados a pautas sociais, como adoção, religião, gênero, inclusão e sustentabilidade. Confira a seguir:





Davi Lucca Amorim, Gabi Motta e Rafael Chambarelli apresentam o "Quintal da TV" (foto: BRUNO RYFER/FUTURA)

O Dia das Crianças ganha programação inédita no Futura, com a estreia de “Caverna de Petra” e do “Quintal TV”. As duas programações fazem parte da nova grade do canal, focada no público infantil, e são as primeiras produções originais para esta faixa etária. “Quintal TV” é uma série de 13 episódios, com 13 minutos cada um, que se passa com crianças brincando de fazer TV num quintal, entrevistando especialistas e cuidadores sobre assuntos diversos. O programa é apresentado por três influenciadores mirins: Davi Lucca Amorim, Gabi Motta e Rafael Chambarelli e traz temas focados em pautas sociais, como adoção, religião, gênero, inclusão e sustentabilidade. A proposta é desenvolver diálogos entre crianças, cuidadores e especialistas sobre assuntos contemporâneos, com linguagem lúdica, divertida e leve. A estreia será hoje, às 17h45, e novos episódios irão ao ar toda quarta-feira, às 8h15.

>>>

Já “Caverna de Petra”, também com 13 episódios, de aproximadamente 15 minutos cada um, se passa dentro da Caverna das Lembranças Esquecidas, um lugar mágico e cheio de memórias importantes das crianças que cresceram. Petra, a protagonista, mora sozinha na caverna e seu sonho é conhecer uma criança humana como aquelas que deixaram por lá brinquedos, desenhos e outras lembranças. Ao longo dos episódios, a menina aborda sentimentos como medo, autoestima, competitividade, ansiedade e autoconhecimento, de maneira lúdica, sempre mostrando como é possível superar as coisas ruins e continuar sendo feliz. Com pré-estreia nesta terça, às 17h30, a série terá novos episódios todas as quartas-feiras, às 8h.





MARATONA DE TITÃS

O Dia das Crianças promete ser ainda mais divertido com a presença de Robin, Estelar, Mutano, Ravena e Ciborgue. Isso porque o Cartoon Network preparou uma supermaratona de episódios especiais de “Jovens Titãs em ação”. A partir das 15h, a maratona terá duração de 2h com alguns dos episódios mais populares da franquia, como o emblemático “Waffles. Sim!”, aquele que mostra todo o amor de Ciborgue e Mutano pelo quitute que dá nome ao episódio, tornando inclusive a única palavra que eles dizem, para a irritação dos outros Titãs.





“VLOG DA BERÊ” E OUTRAS ATRAÇÕES

Em comemoração ao mês crianças, o Globoplay disponibiliza um conteúdo infantil novo por dia, até a próxima sexta-feira (15/10). Títulos como “O inverno mágico”, “Hotel Transilvânia”, “Rev & Roll” e “Barbie em o Lago dos Cisnes”, entre outros filmes, séries e desenhos, estão entre as atrações. Spin off de “D.P.A. – Detetives do Prédio Azul”, a série “Vlog da Berê – A fantástica farmácia de Ondion” ganha segunda temporada neste 12 de outubro e é comandada pela feiticeira Berenice (Nicole Orsini), agora na bruxolescência.





“BICHO OU PLANTA” EM INHOTIM

Nesta semana do Dia da Criança, o Instituto Inhotim promove atividades que mesclam botânica, arte e arquitetura para os pequenos curtirem com suas famílias. Hoje, na visita temática “Bicho ou planta”, às 14h, a ideia é mostrar como algumas plantas e animais têm características semelhantes. De modo divertido e interativo, algumas espécies do acervo botânico do museu serão reveladas a partir dos nomes populares que remetem a animais, a exemplo da pata-de-elefante e orelha-de-macaco, espécies que permitem a investigação ecológica de maneira lúdica. Cada atividade é limitada a 15 pessoas por vez. Para participar, basta se inscrever na recepção do instituto. Entrada: R$ 44, a inteira (meia-entrada válida para estudantes identificados, maiores de 60 anos e parceiros). Crianças de até 5 anos não pagam. Informações: www.inhotim.org.





MALABARES E CAPOEIRA

O Dia das Crianças no Memorial Vale terá oficina de Malabares com a palhaça Lamparina e aula de capoeira para crianças de até 5 anos, com o capoeirista Morcego, com brincadeira e música para encantar os pequenos. Às 10h e às 15h, Marília Pires Gonçalves se transforma em Lamparina e ensina o público a arte dos malabares. A oficina acontecerá em dois vídeos pelo YouTube do museu e será destinada a crianças de todas as idades. A palhaça vai abordar de maneira lúdica e divertida a técnica do malabares com uma, duas e três bolinhas. Já às 17h, crianças de até 5 anos poderão participar de uma aula de capoeira com o professor Daniel Sanches. Conhecido como Morcego, o capoeirista é praticante da arte há 29 anos. Ele vai demonstrar brincadeiras e músicas de capoeira, fazendo com que cada criança possa desenvolver sua coordenação motora e percepção musical de maneira simples e brincante.





“ESPECIAL FELIZ DIA, CRIANÇADA!”

O Discovery Kids celebra a infância com o “Especial feliz dia, criançada!”, programação que dura o dia todo e vem recheada de estreias. A partir das 6h, o canal exibe uma seleção de episódios que presenteia os pequenos com música, diversão e alegria. Entre os destaques da programação, que dura o dia inteiro, está um especial inédito de “Mini Beat Power Rockers” (11h30) com duração de meia hora, além dos melhores episódios de “The Dog & Pony show” (15h35), “Agente Binky ao resgate!” (14h15) e o filme “Minions” (18h).





HARRY POTTER EM FAMÍLIA

Para celebrar o Dia das Crianças, a HBO Max preparou uma sessão de cinema temática, com cinco produções voltadas para o público infantil e que também podem agradar aos adultos. “Hora de aventura: Terras distantes” é ideal para quem quiser uma imersão em um universo curioso. Beemo, Marceline, Princesa Jujuba, Finn, Jake e Mordomo Menta estão de volta à mítica Terra do Ooo. “Saga Harry Potter”, com todos os oito filmes da franquia, “Steven universo”, “Tom & Jerry – O filme” e “Os jovens Titãs” são as outras atrações.