'Festa das Patroas', de Marília Mendonça e Maiara & Maraísa, começa em BH

Coletiva de imprensa das Patroas no Allianz Parque, em São Paulo (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press) O trio sertanejo formado por Marília Mendonça e Maiara & Maraísa, chamado de “Patroas”, quer deixar todo sofrimento da pandemia de COVID-19 no passado e começa a planejar novos projetos para 2022. Com grandes expectativas, elas anunciaram o "Festival das Patroas", uma turnê que vai ter início em Belo Horizonte dia 19 de março do ano que vem. O preço dos ingressos varia entre R$ 90 a R$ 380 (veja na tabela).









“Nós persistimos e acreditamos, porque não são apenas os shows, é a vida que não pode parar. O passado já foi, o futuro já chegou e só quem vive a vida faz o presente. Então bora buscar de volta os fãs, as imagens, a alegria, o sentimento? Bora voltar a cantar o amor, a gratidão de podermos seguir em frente?”, comunicaram as amigas.

Maraísa na coletiva de imprensa das Patroas no Allianz Parque, em São Paulo (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press)





O vídeo foi interrompido por uma “falha” no sistema, elas então pediram para a imprensa virar de costas para o telão e de frente para um palco, quando as Patroas entraram em campo cantando o novo sucesso de “Todo mundo menos você”, do EP 35%. A ideia transmitida, segundo elas, é deixar todo o on-line para trás e trazer a volta dos shows presenciais. Após a entrada triunfal, Marília, Maiara e Maraísa deram detalhes sobre a grande turnê que estão planejando para 2022.





Elas contaram que a ideia vinha amadurecendo desde 2015, quando se conheceram. Encabeçaram um movimento rotulado como "feminejo" e então um sonho se sobrepôs ao outro. A agenda cheia inviabilizou a sequência do projeto, era o momento de seguirem com as demandas de suas próprias carreiras. O tempo se passou, chegamos em 2021 e esse hiato de apresentações que já dura quase 2 anos reacendeu o desejo de pôr em prática a tão sonhada turnê.

O grande momento chegou! Com o nome de "Festival das Patroas”, a turnê está agora totalmente repensada como uma super produção, com três horas de show, em um palco memorável com Marília Mendonça, Maiara e Maraisa dividindo e interagindo durante toda a apresentação. Maduras e cheias de atitude, as Patroas querem e vão mostrar a que vieram, com a tour 2022 desenhada para entregar um resultado grandioso aos seus fãs.

Maiara cantando durante a coletiva de imprensa das Patroas no Allianz Parque, em São Paulo (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press)





E, para três horas de show, o repertório vai trazer toda história das Patroas juntas. “A gente queria ter tempo para mostrar nossa história e vai ser nesses shows que vamos mostrar como foi o processo de conexão entre Marília Mendonça e Maiara & Maraísa musicalmente. Queremos trazer para os fãs tudo isso e deixar o recado de que não precisamos ter medo de outra mulher, pega na mão dela e vai crescer com ela que está tudo lindo. Olha onde chegamos hoje depois de 10 anos juntas, é isso que a gente quer mostrar”, disse Marília.





“Vai ter composição, quando tudo começou lá atrás incluindo composições que nós não gravamos, mas a gente compôs para outros artistas. Tudo isso faz parte da nossa história, vamos contar tudo”, acrescentou.

Belo Horizonte

O Estado de Minas esteve presente no evento de anúncio da turnê e elas falaram da expectativa para fazer o show na capital mineira. Marília Mendonça, que esteve em BH com a turnê Todos os Cantos há dois anos, em outubro de 2019, relembrou das visitas que fez à cidade. “A gente estava esperando 15 mil pessoas e apareceram 100 mil. Belo Horizonte assustou o resto do Brasil”, comentou a cantora. “Algumas das melhores histórias de shows que já fiz são de lá”, acrescentou.

Marília Mendonça na coletiva de imprensa das Patroas no Allianz Parque, em São Paulo (foto: Natasha Werneck/EM/D.A Press)

“Não espero menos do que isso no show das Patroas”, completou Maiara. Maraísa relembrou de quando morava na capital mineira. “A gente estudava canto em um conservatório e aprendemos muito sobre música lá. Estamos ansiosas para voltar”, disse. Marília brincou que o belo-horizontino gosta de uma festa e, por isso, estão ansiosas para o show.





A Festa das Patroas vai ser realizada em 19 de março de 2022, na Esplanada do Mineirão. Clientes cartão Elo terão pré-venda exclusiva do dia 13 a 14 de outubro de 2021, começando dia 13, às 10h pela internet e 12h na bilheteria oficial.

Para o público geral a venda começa no dia 15 de outubro de 2021, às 10h pela internet e 12h na bilheteria oficial. Os ingressos, que podem ser adquiridos em até 5 vezes para os clientes cartão Elo e 3 vezes para os outros cartões, estarão disponíveis online (www.eventim.com.br) e nas bilheterias oficiais (sem taxa de conveniência | Loja EVENTIM - Shopping 5ª Avenida, em Belo Horizonte).





Confira os detalhes:

Data: 19 de março de 2022 (sábado)

Abertura dos portões: 17h

Horário do show: 20h30

Local: Esplanada do Mineirão

Endereço: Av. Presidente Carlos Luz - São Luiz, Belo Horizonte - MG

Ingressos: a partir de R$90,00 (ver tabela completa)

Classificação etária: Desacompanhado a partir de 15 anos. Menores entre 08 e 14 anos permitida a entrada desde que acompanhados de responsável legal. Menores de 08 anos não terão acesso ao evento.





*Sujeito à alteração Judicial*

Preços

O preço dos ingressos vão variar entre R$ 90 e R$ 380. O primeiro lote da pista vai ter meia-entrada de R$ 90 e inteira de R$ 180. Enquanto a pista premium vai ter meia-entrada de R$ 150 e inteira de R$ 300, mas à medida que esgotarem os lotes, pode chegar até R$ 380.





BILHETERIA OFICIAL (sem cobrança de taxa de conveniência)

Loja EVENTIM - Shopping 5ª Avenida

Rua Alagoas 1314, Loja 20C – Savassi – Belo Horizonte/MG – Cep. 34580-220

Segunda a sexta-feira das 10h às 19h e Sábados das 10h às 16h

Venda pela internet : Sujeito à cobrança de taxa de conveniência em : Sujeito à cobrança de taxa de conveniência em www.eventim.com.br





Meia-entrada : Confira no link : Confira no link www.eventim.com.br/meiaentrada as leis de meia-entrada do seu Estado, identificando quem tem direito ao benefício e os documentos comprobatórios solicitados na venda e no acesso ao evento.

Novas datas

A turnê também vai passar pelo Rio de Janeiro, na Área Externa da Jeunesse Arena, em 02 de abril de 2022; São Paulo, no Allianz Parque, em 09 de abril de 2022 e, finalmente, Brasília na Esplanada do Mané Garrincha, em 28 de maio de 2022.





Mas, segundo a produtora dos shows, a Live Nation, pode ser que novas cidades sejam incluídas na lista. "Depende do tempo que vai esgotar os ingressos", brincou Marília. Apesar disso, mesmo que sejam adicionados novos shows, eles não serão muitos. "Serão poucos e exclusivos. É difícil colocar em prática o mesmo padrão várias vezes", destacou a cantora.