Toninho Horta grava dedicatória musical de compositor cearense para a BH

Artur Araújo e Toninho Horta na gravação do single, que será lançado hoje nas plataformas digitais (foto: Paulo TI/Divulgação)

A paixão pelo Clube da Esquina levou o músico cearense Artur Araújo, nascido em Sobral, a se mudar para Minas Gerais. Encantado pela capital mineira, ele compôs, em parceria com o sergipano Edelson Pantera, que também residiu na cidade, a música “Belo Horizonte”. A paixão pelo Clube da Esquina levou o músico cearense Artur Araújo, nascido em Sobral, a se mudar para Minas Gerais. Encantado pela capital mineira, ele compôs, em parceria com o sergipano Edelson Pantera, que também residiu na cidade, a música “Belo Horizonte”.





Gravada com a participação de Toninho Horta, a canção será lançada nas plataformas digitais neste sábado (2/10). “A letra discorre sobre o sentimento de paixão e encantamento pela cidade e o seu contorno, uma mistura de presença e de saudade”, diz Artur.





“Toninho participou do single, fazendo o arranjo, tocando, cantando e ainda produzindo a faixa”, orgulha-se Artur. A música estará no disco “Morada dos ventos”, que o cearense planeja lançar em novembro, com 10 faixas.





Artur Araújo e Toninho Horta se conheceram em 2012, durante a primeira visita de Artur a BH. “Na época, vim somente conhecer a terra do Clube da Esquina, porém tive a oportunidade de conhecer Toninho. Daí em diante, a nossa amizade ganhou força e, de lá pra cá, nunca perdemos o contato”, conta. “Mas foi em 2019, quando me mudei de vez para BH, que recebi um convite dele para fazer parte da equipe de apoio e produção do Instituto Maestro João Horta.”





A canção “Belo Horizonte” foi composta em 2015. “Quando a fizemos, foi muito numa perspectiva da época em que morava em Ouro Preto e vinha a BH visitar amigos e tocar. Já tinha feito uma parte da melodia antes mesmo de vir para Minas e, quando me mudei para BH, acabei ficando na casa do (Edelson) Pantera, e lá desenvolvemos a ideia da música”, diz Artur.





O músico planejava há tempos gravar um disco autoral. O projeto vai sair do papel agora, com apoio da Lei Aldir Blanc. “E aconteceu que, com essa coisa de o disco ser aprovado na Lei Aldir Blanc, tudo ficou mais fácil. Quando fiz o convite ao Toninho para tocar na faixa, ele topou na hora e generosamente produziu o single também.”





ARRANJO Artur Araújo explica que foi Horta quem montou o novo arranjo e a concepção da música. “Antes era uma bossa nova; depois ficou com uma levada pop mineira, que tem mais a ver com ele.” Toninho comenta a mudança. “Artur e o Pantera, que é um supercompositor e que morou aqui por sete, oito anos, vieram, como tantos outros que vêm aqui, beber na fonte. Artur e eu criamos uma amizade e ele me pediu para gravar essa música. Topei e, como em toda participação que faço, sempre dou a minha opinião. Disse: vamos mudar isso aqui para melhorar, vamos mudar pelo menos essa rítmica para uma praia mais mineira, e ficou muito bom. Mudei um pouco a levada da música e ficou muito bom.”





Além de Toninho Horta (voz, guitarra e produção musical) e Artur Araújo (voz), participaram do disco os músicos Lucas de Moro (piano e teclados), André Siqueira (flautas e efeitos), João Paulo Avelar (contrabaixo fretless), Cyrano Almeida (bateria), Pedro Volta (violão e bandolim). “Foi muito legal, porque já era uma turma que já vinha trabalhando com o Toninho em outros projetos.”













“BELO HORIZONTE”

(Artur Araújo e Edelson Pantera)

Horizonte, caminhando pela cidade

Na calmaria da paisagem

Procuro por você

Tudo belo, eu vejo horizonte claro

Em cada movimento raro

Procurando você

Avenida, na linha da Contorno os carros

Eu já morei naquele bairro com você

Alegria, que sei a vida continua

Eu passo pela mesma rua, sonhando com você

Alegria, eu sei que a vida continua

Eu passo pela mesma rua, sonhando pra te ver









“BELO HORIZONTE”

• Artur Araújo e Toninho Horta

• Single

• Disponível nas plataformas digitais a partir deste sábado (2/10)