Britney Spears: juíza suspende pai como tutor legal da cantora

Jamie Spears, pai da cantora Britney Spears, foi formalmente suspenso do cargo de tutor legal da filha, segundo determinou nesta quarta-feira (29/9) a juíza Brenda Penny em uma audiência em Los Angeles, Estados Unidos.

Depois de a cantora acusar o pai de abusar do seu papel, a tutela foi transferida nesta quarta-feira a um contador nomeado por Britney para o cargo.

A tutela (em inglês, na lei americana) é concedida por um tribunal a pessoas consideradas incapazes de tomar suas próprias decisões. Desde 2008, Jamie havia assumido o cargo devido a preocupações com a saúde mental da filha

A tutela da artista foi dividida em duas partes, uma referente aos seus bens, e outro à sua própria pessoa. Jamie Spears chegou a ser responsável por ambas. Em 2019, ele deixou de ser tutor para assuntos pessoais devido a problemas de saúde, e a assistente social Jodi Montgomery assumiu a função temporariamente.

Em agosto, o advogado de Jamie afirmou que seu cliente havia decidido deixar totalmente a tutela porque se tornou "alvo incessante de ataques injustificados".

Há anos, fãs da cantora têm se mobilizado na campanha #FreeBritney ("Libertem a Britney"). Este ano, o movimento foi impulsionado por um documentário sobre a tutela e denúncias de assédio contra o pai, chamado Framing Britney Spears. Somente na semana passada, mais três documentários sobre a vida da cantora foram lançados.

Nesta quarta-feira, antes da audiência em Los Angeles, fãs foram para entorno do tribunal e se manifestaram cantando um dos hits da cantora, "Hit Me Baby One More Time". Também houve uma manifestação #FreeBritney em Londres.

Spears não participou desta audiência.

Nela, Jamie Spears argumentou que o contador nomeado pela filha, John Zabel, não era qualificado para supervisionar a fortuna de US$ 59 milhões dela (cerca de RS 320 milhões).

Entretanto, a juíza determinou que a tutela seja transferida a Zabel "imediatamente".

A defesa da cantora também solicitou uma nova audiência nos próximos 30 a 45 dias para alinhar o encerramento definitivo da tutela.

'Só quero minha vida de volta'

Em uma audiência anterior, no dia 23 de junho, Britney Spears ficou emocionada ao falar por 20 minutos no tribunal.

Ela acusou o pai de mantê-la em uma clínica psiquiátrica contra sua vontade e forçá-la a usar métodos anticoncepcionais para evitar que engravidasse.

"Eu só quero minha vida de volta", disse ela. "Eu realmente acredito que essa tutela é abusiva."

Spears compareceu ao tribunal novamente em 14 de julho, afirmando que se o que o pai fez "não é abuso, eu não sei o que é."

Já Jamie Spears e seus advogados negam todas as acusações de abuso, dizendo em processos judiciais que "tudo o que ele quer é o melhor para sua filha".

"Se a Sra. Spears deseja encerrar a tutela e acredita que pode cuidar da própria vida, o Sr. Spears acredita que ela deveria ter essa possibilidade", disseram os advogados de Jamie ao tribunal.

