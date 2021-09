Confira curiosidades sobre a última temporada de ''La Casa de Papel''

O Sabia Não, Uai! dessa semana traz uma lista de curiosidades sobre a quinta e última temporada de "La Casa de Papel", dividida em duas partes: 3 de setembro e 3 de dezembro. A série, lançada em 2017, é um drama espanhol sobre dois assaltos, um na Casa da Moeda Real da Espanha e outro no Banco Central do país, tramados por anti-heróis em busca de dinheiro e revolução.



Confira abaixo 3 fatos sobre o seriado e veja em seguida o vídeo para conhecer mais 4 coisas inusitadas sobre "La Casa de Papel".



600 macacões vermelhos

Macacões vermelhos de "La Casa de Papel" foram criados para ser uma das identidades visuais da série (foto: Netflix/Divulgação) Os macacões vermelhos são uma identidade da série e nesta temporada foram necessários 600 deles para concluir as gravações. Você achava que eles usavam sempre o mesmo?





33 finais escritos

Alex Pina, criador da série, parece um pouco indeciso quanto ao final que pretende dar ao roubo, já que, em entrevista recente, revelou que escreveu e reescreveu o encerramento da série nada mais nada menos que 33 vezes.





O nome original de Nairóbi

A primeira temporada da série "La Casa de Papel" foi um fracasso em audiência (foto: Netflix/Divulgação) Nairóbi, na verdade, tinha outro nome. Pois é, o codinome de todos os personagens mudou apenas nos retoques finais do roteiro. A queridinha de todos foi criada para se chamar Valência, assim como Oslo se chamaria Camarões e Moscou, Chernobyl. É até difícil imaginá-los assim…









De cancelado a sucesso mundial

O seriado foi financiado e reproduzido, inicialmente, pelo canal de televisão nacional TV Antena 3. Após lançar duas temporadas, as quais foram gravadas em sequência, a produção foi um fracasso em território nacional. Por algum motivo, a Netflix enxergou potencial na produção que já havia até mesmo sido cancelada e, no mesmo ano, negociou a compra de todos os direitos relativos a ‘La Casa de Papel’.





Em seguida, as duas temporadas anteriores foram adicionadas ao catálogo da empresa de streaming, assim como anunciado a produção de outras duas temporadas com orçamento estendido. Com essa decisão, uma reviravolta: ‘La Casa de Papel’ atinge seu auge em termos de audiência, se tornando a maior série não-inglesa da história da Netflix, com quase 40 milhões de streams somente na semana de estréia da terceira temporada, além de levar para casa o prêmio de melhor série de drama no Emmy Internacional de 2018.













Gravando em países como Brasil, Estados Unidos, Argentina, França, Itália e Chile em sua nova fase mais famosa e hollywoodiana, ‘La Casa de Papel’ foi pioneira em um mercado dominado pelas produções de língua inglesa e fez questão de não esconder suas raízes, dando ênfase no espanhol marcado por gírias que fez muitos se apaixonarem pelo idioma.





Se atualmente produções estrangeiras como “Elite”, “Vis a Vis” (que, inclusive, conta com a participação de Alba Flores, atriz que interpreta Nairóbi), “3%”, “Dark” e muitas outras existem, muito da contribuição para tal visibilidade vem dela. Como dizem na rede social ao lado, o Twitter: “La Casa de Papel” andou para que “Elite” pudesse correr.

