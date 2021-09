Festival on-line exibe filmes inéditos realizados recentemente na Rússia

"Doutora Liza": líder de grupo de caridade é perseguida pela polícia (foto: Fotos: Roskino/divulgação)



Com oito produções inéditas – sete longas e uma série infantil –, tem início nesta quinta-feira (16/09) a segunda edição do Festival de Cinema Russo. A seleção será exibida gratuitamente até 10 de outubro na plataforma de streaming Supo Mungam Plus, em parceria com a SPCine Play.





Organizada pela Roskino, órgão regulador da produção audiovisual da Rússia, a mostra engloba títulos recentes, que buscam ser o cartão de apresentação da diversidade da cinematografia contemporânea daquele país. O festival já foi exibido em nove países, atraindo público de 200 mil pessoas.





O drama predomina. Há dois deles dedicados ao esporte – o documentário “Luta”, sobre um time de jogadores cegos, e “Na ponta”, história baseada em fatos, sobre a rivalidade entre duas esgrimistas.





Também com narrativa inspirada na vida real, “Doutora Liza” traz como personagem-título uma ativista social russa.





O policial “Masha” mostra a Rússia nos turbulentos anos 1990, enquanto o drama de época “A história de um compromisso” tem como personagem o escritor Liev Tolstói.





A seleção também inclui duas comédias dramáticas: “Os parentes” e “Sheena 667”, essa última sobre as consequências da relação virtual na vida de um casal.





Exibida na TV Cultura, a série infantil de animação “Kid-E-Cats” terá episódios inéditos na programação do festival. Todos os filmes são legendados – a exceção é o título para crianças, que será exibido com dublagem.





FESTIVAL DE CINEMA RUSSO

Até 10 de outubro, na plataforma Supo Mungam Plus (supomungamplus.com.br). Gratuito





OS FILMES





“Doutora Liza” (2020)

De Oksana Karas. O drama acompanha um dia na vida de Elizaveta Glinka, que está à frente do grupo de caridade Ajuda Justa. Enquanto auxilia as pessoas e planeja uma festa em família, ela é vigiada pela polícia.

"A história de uma nomeação": drama protagonizado por Tolstói



“A história de uma nomeação” (2018)

De Avdotia Smirnova. Drama baseado em fatos reais, tem o escritor Liev Tolstói como um dos personagens. Ele tenta ajudar um tenente que enfrenta o tribunal militar.





“Kid-E-Cats” (2016)

Cinco episódios da série de animação sobre três gatos irmãos.

"Luta": cegos da seleção paralímpica de futebol disputam importante campeonato



“Luta” (2019)

De Maksim Arbugaev. Documentário sobre a seleção russa paralímpica de futebol integrada por cegos, que está se preparando para o Campeonato Europeu.





“Masha” (2020)

De Anastasiya Palchikova. Drama acompanha a trajetória de Masha. Nos anos 1990, ela cresceu nas ruas de uma cidade russa provinciana. Mais tarde, tenta se tornar cantora e se muda para Moscou.





“Na ponta” (2020)

De Eduard Bordukov. Duas jovens esgrimistas se tornam rivais.





“Parentes” (2021)

De Ilya Aksyonov. Família se vê obrigada a acompanhar o pai tirano, que decide concorrer em festival de música e tem de viajar por toda a Rússia.





“Sheena 667” (2019)

De Grigoriy Dobrygin. A vida de um casal muda completamente com a chegada da internet.