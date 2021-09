Animação e diretoras brasileiras ganham especial no Cine Santa Tereza

(foto: Festival É tudo verdade/DivulgaÇÃO)

Dezenove filmes serão exibidos em setembro no Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza). Na programação, a tradicional sessão infantil, sempre às 16h30, dá continuidade à mostra "Animação para toda a família", com filmes de estúdios consagrados, como Pixar e Disney. Já para o público adulto, a sessão noturna, realizada sempre às 19h, trará neste mês a mostra "Itinerários femininos no cinema brasileiro", com um recorte de filmes dirigidos por brasileiras entre o fim da década de 1990 e o início dos anos 2000, período conhecido como retomada do cinema nacional.