Impedido de fazer turnê, Confeitaria vai à luta e lança clipe ''Lollipop''

Montanhas estão presentes na sonoridade do Duo Confeitaria, que se dedica ao rock instrumental (foto: Moviola Midia Livre/divulgação)





Formado por Gabriel Murilo e Lucas Mortimer, o duo de post-rock instrumental Confeitaria prepara novidades para 2021. Nesta quarta-feira (15/09), o clipe de “Lollipop” chega ao canal da dupla no YouTube. É o primeiro de quatro vídeos que serão lançados até o final do ano.





Em 2018, Gabriel e Lucas divulgaram o segundo disco deles, “Confins”, depois fizeram shows nos festivais Transborda e Morrostock, além de turnê pelo Sul do país. O duo estreou com o álbum “Enero” (2016), inspirado na Cordilheira dos Andes e na Patagônia. “Confins” traz as “montanhas de cá” – ou seja, a região mineira da Lapinha.

VIAGEM “Nosso trabalho é ancorado no conceito das viagens bucólicas, em lugares mais ermos, longe do contato humano e da tecnologia, falando um pouco de introspecção e tentando traduzir isso para a nossa musicalidade”, explica Gabriel Murilo.





Gabriel e Lucas convidaram produtores audiovisuais dos locais por onde a temporada passaria. “Foi uma forma de continuarmos nos relacionando com as cenas daquelas cidades. Fomos procurando, pedindo referências e encontrando as pessoas. Pessoas diferentes de nós, que tivessem outras experiências de vida, que trouxessem outro olhar sobre a nossa obra”, explica Gabriel Murilo.





O clipe de “Lollipop” é assinado por Leticiah Futata, de Curitiba (PR). “Ela trouxe uma leitura bacana dessa música, a mais pop e dançante do disco”, diz o mineiro. O próximo lançamento será o vídeo de “Brisa”. “Foi feito por Ana Morais, profissional 'itinerante' que já trabalhou conosco. Atualmente, está em João Pessoa (PB), é de Campinas (SP) e já morou em Uberlândia (MG)”, conta ele. “Ana foi costurando o Brasil, traz a leitura de sua vivência lá da capital da Paraíba e também um pouco das viagens dela”, adianta.





“O fio da navalha” é a faixa “mais pesada” do projeto, diz Gabriel Murilo. O terceiro clipe convidará o ouvinte à introspecção. “Densa e forte, essa música busca tratar da experiência no limite da existência humana. Ou seja, loucura, sofrimento, liberdade e prisão.”





Thiago Dezan assinou o vídeo. “Um dos fundadores do Mídia Ninja, ele trabalha na Agência Farpa. Cinegrafista ativista, Thiago circula o mundo fazendo registros em defesa dos direitos humanos”, informa o compositor. Com imagens de uma prisão de segurança máxima superlotada de São Salvador, capital de El Salvador, o clipe, segundo o músico, “denuncia as condições superprecárias do sistema prisional mundial, que, sabemos, é falido.”





O quinto vídeo, “Genki dama”, virá da leitura da cinegrafista Paula Dante sobre uma canção abstrata e cheia de improvisos. “Uma loucura de sonoridades instrumentais”, comenta Gabriel. “A estética é bem delicada, diferente da onda da música. Trará um contraste bem legal, trabalhando simplesmente com cores e um personagem dançando, acompanhando o movimento abstrato das tintas e das cores.”





“Granadilha” remete à paixão humana e também ao maracujá latino-americano, muito conhecido na Colômbia. “Fazemos a brincadeira com a palavra granadilha, a fruta da paixão, mas que se parece com granada, bomba. A paixão pode ser muito explosiva também, não necessariamente a paixão conjugal, mas as paixões humanas”, comenta Gabriel.





A Companhia Pigmentar, grupo de teatro belo-horizontino que apresentou a peça “Glauco”, sobre o amor entre dois homens – um cego, o outro negro – assina o clipe de “Granadilha”. O vídeo, diz o músico, “vai trazendo corpos para a cena, convidando o ouvinte a experimentar os lugares desses corpos na relação amorosa entre os dois personagens”.

POEMA

Três dos cinco clipes já estão prontos. “O projeto foi viabilizado pela Lei Rouanet, com o apoio de pessoas físicas que querem utilizar o mecanismo que está sendo desmontado pelo governo”, afirma Gabriel Murilo, chamando a atenção para a importância do incentivo cultural para as artes.





CONFEITARIA

Lançamento do clipe “Lollipop”. Nesta quarta-feira (15/09), no canal da Confeitaria no YouTube. As faixas do disco “Confins” estão disponíveis nas plataformas digitais





A trilha de “Glauco”, aliás, contou com músicas da Confeitaria. “O clipe também tem um poema lindo de Luiza Bahia, chamado 'Paixão'”, afirma Gabriel.