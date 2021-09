Juliette faz sua estreia como apresentadora nesta segunda-feira

(foto: Fernando Schlaepfer/Multishow)





BBB 21”, cantora. Nesta segunda-feira (13/09), a partir das 18h30, Juliette Freire pode acrescentar “apresentadora” ao seu currículo. A paraibana faz sua estreia no comando do programa musical que leva seu nome, o “TVZ temporada Juliette”, no Multishow. Ao longo de sete edições, a apresentadora vai receber um convidado por dia para entrevistas despojadas, além de cantar músicas do Advogada, maquiadora, influenciadora, campeã do “”, cantora. Nesta segunda-feira (13/09), a partir das 18h30,Freire pode acrescentar “” ao seu currículo. A paraibana faz sua estreia no comando do programa musical que leva seu nome, o “”, no. Ao longo de sete edições, a apresentadora vai receber um convidado por dia para entrevistas despojadas, além de cantar músicas do seu primeiro EP, lançado na última quinta (2/09) . Entre os já confirmados da temporada estão Dilsinho, Pabllo Vittar, Pedro Sampaio, Simone & Simaria e Xand Avião. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre no mesmo horário, com edições ao vivo às segundas e quintas. "Estou com muito frio na barriga. Mas o programa é algo que gosto muito, é música. Eu vou conhecer pessoas que eu admiro, vou trazer músicas que eu gosto para o público”, declarou Juliette.

***





LEIA MAIS 16:53 - 06/09/2021 Juliette lança clipe de 'Diferença Mara' inspirado na diversidade

04:00 - 04/09/2021 Primeiro EP de Juliette destaca a identidade nordestina

04:00 - 10/07/2021 Juliette segue bombando e vai apresentar programa musical Uma das grandes apostas do "TVZ” com Juliette é abusar da interação nos quadros fixos. No “Desafio da Juliette”, será aberta uma caixinha de perguntas e, caso a apresentadora não queira responder, vai ter que pagar uma prenda escolhida pelo convidado. No “Karaokê da Juliette”, ela e o convidado do dia cantam músicas completamente diferentes do seu repertório e vai valer tudo: inglês, espanhol, rap. O “React de notícias” traz um giro de um minuto com os últimos acontecimentos comentados pela própria apresentador. Já no “Público decide”, a ex-BBB vai soltar o cantar músicas escolhidas pelos espectadores. O “Juliette indica”, por fim, vai trazer sugestões de artistas e músicas que estão bombando em sua playlist. O programa também contará com conteúdos exclusivos nas redes sociais do canal.





“CENTRAL DE BICOS"

MARISA





Ainda no Multishow, só que mais tarde, às 22h30, outra estreia, mas desta vez recheada de humor. A “Central de bicos”, o mais novo empreendimento da Baixada Fluminense, tem como elenco principal o trio Maurício Manfrini, que dá vida a seu já conhecido personagem Paulinho Gogó; Marisa Orth, em sua estreia no canal é Kellen Pescoção; e Babu Santana, o Manteiguinha. “Os figurinos estão de chorar de dar risada, muito bons! Eu acho que as pessoas têm curiosidade, porque é o mundo do Paulinho Gogó, como se fosse o mais perto do personagem do Maurício”, declarou Marisa. No programa, de segunda à sexta, sempre no mesmo horário, Paulinho Gogó é o irmão por parte de pai da divertida Kellen Pescoção. Sendo rebenta do segundo casamento, Kellen herdou de supetão mais da metade da casa onde mora na Baixada e é claro que Gogó não ficaria de fora do inventário – mas, a ele, só restou a garagem. Indignado, convenceu sua meia-irmã a entrar na sociedade da "Central de bicos", que promete gerar lucro à família.





“MM AO VIVO”

SHOW DE MARISA MONTE





Em 1988, Marisa Monte apresentava o seu disco de estreia, “MM”, que foi um dos mais vendidos do ano e considerado um dos 100 melhores da música brasileira pela revista Rolling Stone. No ano seguinte, o disco se tornaria o show e o álbum de vídeo “MM ao vivo”, 32 anos depois, será exibido na íntegra pelo Curta! nesta segunda-feira (13/09), às 23h. Dirigido por Nelson Motta e Walter Salles Jr., o espetáculo foi gravado ao vivo no Teatro Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, e teve as participações especiais do cantor Ed Motta, do maestro Paulo Moura e da banda Nouvelle Cuisine. Entre as canções apresentadas, está o primeiro grande sucesso da cantora, “Bem que se quis”. O álbum conta ainda com “Comida”, “Negro gato”, e “Chocolate” .









SEMINÁRIO DE CURADORIA

INSCRIÇÕES





De hoe (13/09) a sexta-feira (17/09), o CCBB promove o Seminário de produção da mostra Steve McQueen: Da curadoria à prestação de contas, em formato on-line e com inscrições gratuitas na plataforma Sympla. Depois de passar por vários centros culturais, a exposição “Steve McQueen – The king of cool”, que exibiu a trajetória de um dos principais fenômenos da indústria cinematográfica de todos os tempos, promove uma série de cinco palestras sobre os bastidores do projeto, que teve curadoria do jornalista, crítico e diretor de cinema Mario Abbade, com produção da BLG Entretenimento. Com vagas limitadas, as inscrições devem ser feitas para cada atividade pelo https://www.sympla.com.br/produtor/blgentretenimento, onde também constam todas as informações.





CURA

SELEÇÃO





A próxima edição do Cura – Circuito Urbano de Arte, que será de 21 de outubro a 2 de novembro, em Belo Horizonte, está com convocatória aberta que selecionará um dos artistas escalados para o festival de arte urbana do país. O artista vai pintar uma empena de aproximadamente 649,95m, localizada no Centro da capital mineira. Podem participar interessados acima de 18 anos e residentes no Brasil. Serão aceitas propostas individuais ou de coletivos, sendo que cada concorrente poderá integrar/enviar uma única proposta de intervenção, ou seja, um esquema desenhado da ideia a ser concretizada. Para participar, é preciso preencher um formulário disponível no www.cura.art, onde também constam todas as informações. O prazo limite é 26 de setembro e o resultado será divulgado em 10 de outubro.





"NADA SERÁ COMO ANTES",

EDI ROCK, NEY E LINN DA QUEBRADA





Os versos "Eu já estou com o pé nessa estrada / Qualquer dia a gente se vê / Sei que nada será como antes, amanhã", famosos na voz de Milton Nascimento em sua canção "Nada será como antes", ganham nova roupagem. Em parceria inédita, o rapper Edi Rock – fundador do Racionais MC’s – se une à Ney Matogrosso e Linn da Quebrada releitura da faixa, escolhida como tema da segunda temporada da série "Segunda chamada", disponível no Globoplay. A canção, que ganhou rimas de rap nas vozes de Edi Rock e Linn da Quebrada, enquanto os versos tradicionais ficaram com Ney, já está disponível nas plataformas de música.





MORRE ATOR DE “CARINHA DE ANJO”

LUIZ CARLOS ARAÚJO, AOS 42 ANOS





“A TURMA DA MÔNICA JOVEM”

NOVOS EPISÓDIOS





Dona da Rua, diva do Limoeiro e dona do coelho azul, está de volta com a sua turma ao Cartoon Network a partir desta segunda (13/09), às 18h. Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali retornam em aventuras cheias de ação na série “Turma da Mônica jovem”, que conta com 13 novos episódios, exibidos em maratonas diárias até quinta-feira (16/09). Nos inéditos, toda a turma continua enfrentando os dilemas comuns à adolescência, como amizade, bullying, redes sociais, festas, colégio, família e namoro, além de lidar com a descoberta de novos dons e poderes. Mônica se firmando no namoro, uma convenção de cultura nerd e uma festa de Halloween muito trevosa são algumas das aventuras que os personagens irão encontrar nos novos episódios.

O ator Luiz Carlos Araújo, de 42 anos, conhecido por trabalhar em diversos musicais e na novela “Carinha de anjo”, do SBT/Alterosa, foi encontrado morto em sua casa na tarde de sábado (11/09). O caso foi levado ao 2º DP da Polícia Civil de São Paulo, no Bom Retiro. De acordo com nota divulgada ontem pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ele foi encontrado por volta das 17h em sua residência na Região da República. O caso foi registrado como morte suspeita pela polícia, que solicitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC). Entre os espetáculos feitos pelo artista estão “Lisbela e o Prisioneiro – O Musical”, “Dois filhos de Francisco” e “Tieta do agreste”. Em “Carinha de anjo”, interpretou o personagem Válter, irmão de Diana, vivida por Camilla Camargo.