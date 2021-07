Juliette segue bombando e vai apresentar programa musical

(foto: João Cotta/GLOBO)

Apresentar videoclipes e conversar com convidados. Essas serão as novas funções de Juliette Freire a partir do próximo semestre, no canal Multishow. A vencedora do “Big brother Brasil 21” comandará o programa “TVZ” a partir de 13 de setembro. A paraibana está animada com a estreia. "É com o coração cheio de amor que vou comandar uma temporada top do 'TVZ'. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viuuu? A gente se encontra em setembro!", declarou. A atração especial terá um mês de duração, com edições ao vivo duas vezes por semana. A temporada atual, apresentada por Ferrugem, se encerra em 9 de setembro. O programa, destinado principalmente a lançamentos musicais, ganhou novo formato em 2020, passando a ter temporadas com apresentadores diferentes. Além das novidades do cenário musical, a atração tem também diversos conteúdos multiplataformas e interações com o público.