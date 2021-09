Matrix 4: 5 coisas curiosas que o esperado trailer do novo filme da saga mostra

Keanu Reeves interpretando seu personagem Neo ao lado de Trinity de Carrie-Anne Moss (à esquerda) (foto: Warner Bros)

Os fãs de "Matrix" puderam desfrutar nesta quinta-feira (9/9) da primeira amostra completa do quarto filme da saga, protagonizada pelo herói Neo (Keanu Reeves).

"Matrix: Resurrections" vai estrear nos cinemas e no serviço de streaming HBO Max em dezembro.

A saga mostra uma realidade virtual construída por uma inteligência artificial futurista que escraviza a humanidade.

O primeiro longa da série Matrix foi lançado em 1999, um sucesso estrondoso de bilheteria. Dois filmes chegaram às telas dos cinemas na sequência, ambos em 2003.

A estrela Carrie-Anne Moss também aparece no trailer, que estreou pela internet nesta quinta-feira.

Confira cinco curiosidades sobre o novo filme:

1) Um pato de plástico amarelo

O trailer começa com um Neo barbudo buscando a orientação de um psiquiatra de óculos interpretado por Neil Patrick Harris da série

Neo diz que está tendo sonhos que parecem aludir ao passado dele, como a figura messiânica de um movimento de resistência em guerra com a inteligência artificial por trás da Matrix.

Reeves, a quem Harris chama de Thomas, parece alheio à verdade que Neo aprendeu no primeiro filme: que o mundo que ele conhece é uma simulação sofisticada criada por computador.

Mas ele percebe que algo está acontecendo enquanto pega um elevador, observa seu reflexo no espelho e se senta em uma banheira com um pato de plástico amarelo em sua cabeça.

2) Nos conhecemos?

Dado que Neo pareceu morrer no final de The Matrix Revolutions (2003), somos levados a nos perguntar se Reeves está interpretando uma variação de seu personagem original.

O mesmo também pode ser aplicado à personagem de Moss, Trinity, que não parece reconhecer Reeves quando se encontram e apertam as mãos em um café.

Por outro lado, Thomas/Neo pode estar tentando bloquear as memórias do homem que ele foi, possivelmente ingerindo um punhado de pílulas azuis.

No filme original, Neo recebe uma pílula dessa cor que lhe permitiria retornar e continuar sua existência simulada.

3) Alice no País das Maravilhas

"Alice no país das maravilhas" é um elemento recorrente no universo de Matrix e reaparece em forma de livro no novo trailer de três minutos (foto: Warner Bros)

Neo, é claro, escolheu tomar uma pílula vermelha que, nas palavras de Morpheus, interpretado por Laurence Fishburne, permitiu a ele "ficar no País das Maravilhas e (ver) a profundidade da toca do coelho".

"Alice no país das maravilhas", famosa obra ficcional do autor britânico Lewis Carroll, é um elemento recorrente no universo de Matrix e reaparece em forma de livro no novo trailer de três minutos.

Uma tatuagem de coelho que faz alusão ao coelho branco de Carroll é vista no braço de outra personagem, interpretada pela atriz britânica-chinesa Jessica Henwick.

A música de fundo, por sua vez, é 'White Rabbit' de Jefferson Airplane, um hino psicodélico de 1967 inspirado na escrita e nas imagens de Carroll.

4) Neo ainda sabe kung fu

Personagem também parece despertar sua habilidade nas artes marciais (foto: Warner Bros)

A pedido do ator Yahya Abdul-Mateen II (conhecido por seu papel em Candyman), Reeves acaba tomando uma pílula vermelha que parece revelar os segredos da Matrix.

Também parece despertar sua habilidade nas artes marciais e bate em seu novo amigo com tanta força que ele destrói o dojo (local onde se treinam artes marciais japonesas) simulado em que eles estão treinando.

O personagem de Abdul-Mateen II parece ter muitos dos atributos de Morpheus, sugerindo que ele pode ser uma versão mais jovem ou talvez o filho do personagem de Fishburne.

O próprio Fishburne revelou em 2020 que "não havia sido convidado" para reprisar seu papel no filme de Lana Wachowski.

5) Explosões sem fim

Trens, helicópteros, motocicletas e carros são destruídos a todo o momento no filme (foto: Warner Bros)

Enquanto a trilogia original foi dirigida por Lana Wachowski em conjunto com sua irmã Lily, o quarto filme é dirigido somente por Lana.

No entanto, ter uma pessoa a menos atrás das câmeras não parece ter reduzido a dinâmica explosiva do novo filme.

Trens, helicópteros, motocicletas e carros são destruídos a todo o momento.

E se houver um prédio alto por perto, você pode ter certeza de que alguém vai pular dele em algum momento.

