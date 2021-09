ABBA lança dois singles e anuncia disco completo para novembro; ouça

Imagem dos integrantes do ABBA no telão do evento virtual 'ABBA voyage', em Estocolmo, na Suécia (foto: Fredrik PERSSON / TT NEWS AGENCY / AFP)

"Começou com duas músicas e depois nos perguntamos: por que não fazer um disco todo?" Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson explicaram assim, em entrevista concedida nesta quinta-feira (2/9), em Londres, a decisão do ABBA de lançar um novo álbum, 40 anos depois do último disco de estúdio da lendária banda sueca.

Além de divulgar as duas músicas e anunciar o novo álbum para o próximo dia 5 de novembro, a banda confirmou também a realização de um espetáculo com hologramas de seus membros, agora septuagenários.



"Foi tão bonito todos estarmos de volta ao estúdio outra vez", disse Andersson, de 74 anos, enquanto Ulvaeus lembrava o conselho de "não deixar passar mais de 40 anos entre álbuns".



Suas ex-esposas, as outras duas integrantes do ABBA, Anni-Frid Lyngstad, de 75, e Agnetha Faltskog, de 71, não participaram da coletiva em Londres, mas acompanharam o evento on-line, segundo seus colegas.



Em abril de 2018, os quatro anunciaram seu retorno aos estúdios pela primeira vez, para a gravação de “I still have faith in you" e "Don't shut me down", que no entanto não haviam sido divulgadas.



“I still have faith in you" foi ouvida pela primeira vez no evento de apresentação do novo álbum, acompanhada de imagens de arquivo da banda, cujos figurinos coloridos e canções contagiantes, como "Dancing queen", "Money, money, money" e "Waterloo", ficaram na memória de fãs espalhados pelo mundo todo.



Com seus "Abba-tares", o nome que deram aos avatares digitais dos quatro membros do grupo com o aspecto jovem, o espetáculo "ABBA voyage" será exibido em um teatro construído especialmente para a ocasião, em Londres. Terá 22 músicas e aproximadamente uma hora e meia de duração.



Segundo o sueco Carl Magnus Palm, especialista no grupo, a criação desses avatares digitais atrasou a volta da banda. "Houve problemas tecnológicos, não saiu como esperavam. Estavam prontos para isso há um ano, mas então veio a pandemia", afirmou.



O último álbum de estúdio do ABBA foi lançado em 1981. No ano seguinte, a banda chegou ao fim. A separação do grupo frustrou milhões fãs. Em 1992, o disco "ABBA told", coletânea dos maiores sucessos da banda, ficou entre os mais vendidos do mundo.



Depois, o musical "Mamma mia" e os filmes derivados dele, protagonizados por Meryl Streep e Colin Firth, atraíram novos seguidores do grupo sueco, que sequer eram nascidos durante na década de 1970, no auge de seu sucesso.