Segunda edição virtual do Festejo do Tambor Mineiro começa nesta quinta

Mauricio Tizumba diz que festejo dá visibilidade ao congado e à música afro-mineira (foto: Elcio Paraíso/divulgação)





Com o propósito de valorizar a cultura africana no estado, o Festejo do Tambor Mineiro começa nesta quinta-feira (26/08), adotando novamente o formato on-line. Mauricio Tizumba, Sérgio Pererê, Acauã Rane, Coral Vozes de Campanhã, Bloco Oficina Tambolelê e Espaço CircoLar fazem parte da programação, que será encerrada no domingo (29/08).





Desde 2002, o evento é promovido nas ruas do Bairro do Prado, em Belo Horizonte, sob coordenação do cantor, compositor, ator e instrumentista Mauricio Tizumba. A pandemia impôs o festejo virtual e Tizumba afirma que o objetivo disso é manter vínculo com o público.





MULHERES





Na abertura, às 20h, vai se apresentar o Coral Vozes de Campanhã, com 14 mulheres integrantes da Guarda de Congo da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Tizumba e Sérgio Pererê também são atrações de hoje.





Na sexta (27/08), o espetáculo vai lembrar a parceria de mais de uma década de Tizumba com as cantoras e percussionistas Beth Leivas, Danuza Menezes e Raquel Coutinho. Sábado, será dia de circo, com integrantes da escola Espaço CircoLar, o guitarrista e violonista Acauã Rane e o palhaço Rodrigo Negão.





No domingo, Sérgio Pererê estará acompanhado do Bloco Oficina Tambolelê, criado em 1999, no Bairro Novo Glória, com o intuito de preservar os ritmos do reinado.









Tizumba afirma que o festejo é um dos principais festivais da capital, destacando-se, sobretudo, por resgatar a cultura afro-mineira. “Este ano, não tem como a gente se aglomerar, pois anteriormente o público variava de 8 mil a 10 mil pessoas. Então, nem pensar. Sobretudo agora, com a variante Delta rondando nossas vidas. Mas a gente está conseguindo manter o festejo no ar por meio do patrocínio da Funarte. A programação é superlegal, com um recorte da história congadeira.”

Exemplo disso é o coral que abrirá o evento, afirma ele. “São mulheres negras congadeiras de Campanhã, que hoje se chama Justinópolis. Um espetáculo muito legal de canto, dança e performance. É raiz mesmo, mostra a nossa história de fé, essa coisa do tambor mineiro que nasce do congado”, comenta.





Tizumba também chama a atenção para o músico Acauã Rane, atração de sábado. “Ele é um grande guitarrista e percussionista de candomblé. Surgiu no Grupo Tambolelê e hoje vem dominando, ao mesmo tempo, o universo guitarrístico e do tambor”, informa.





O anfitrião do festejo promete cantar “coisas do reinado” em suas apresentações. “Quando falo reinado, entenda-se congado. Congado é um nome menor que a manifestação que chamamos de reinado”, explica. “Sempre tem a coisa congadeira em meus shows, seja aqui ou no exterior”, observa Tizumba.





“Na Bahia, há axé, partido-alto, samba, pagode, samba-enredo e o (movimento musical do) Recôncavo. Aqui em Minas, a gente vem fazendo um recorte sobre a linguagem da música negra que nasce do congado, tentamos sustentá-la de maneira séria para que as pessoas possam valorizá-la”, comenta Tizumba.





O cantor e compositor Sérgio Pererê revela que atuará em “várias posições” nesta edição do festejo. “Desta vez, estou com o Bloco Tambolelê e vou participar com o grupo Vozes de Campanhã. Também estou jogando com Tizumba, vou aparecer ao lado dele nas duas vezes em que se apresentará. Estaremos trazendo as coisas do universo do tambor, será bem visceral”, garante.





O festejo deste ano trará novidades, adianta Pererê. “No ano passado, foi um pouco mais intimista, porque era algo novo, virtual, e o Tizumba fazia várias entrevistas. Agora, (o evento) terá uma proporção maior, no palco do Teatro do Minas Tênis Clube. Então, é mais show mesmo, algo superlegal, com diversas atrações interessantes”, conclui o cantor e compositor mineiro.





FESTEJO DO TAMBOR MINEIRO

Desta quinta-feira (26/08) a domingo (29/08), às 20h. As apresentações realizadas no Teatro do Minas Tênis Clube serão transmitidas no canal oficial do projeto no YouTube (youtube.com/festejotambormineiro)