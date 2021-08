Com edital Apoia, Vale aceita inscrição de projetos artísticos via WhatsApp

Inscrições de projetos de todo o estado estão abertas até o próximo dia 24 de setembro (foto: Pixabay/Divulgação)

O Instituto Vale distribuirá um total R$ 400 mil a projetos de artistas de Minas Gerais por meio do edital Apoia, lançado na última segunda-feira (23/08). Com o mecanismo da Lei de Incentivo à Cultura, serão premiados 40 projetos, no valor de R$ 10 mil cada um. As inscrições ficam abertas até 24 de setembro próximo. O resultado será divulgado em 27 de outubro.





A iniciativa é promovida em conjunto com o Memorial Minas Gerais Vale e contempla todas as linguagens artísticas da cultura popular e comunitária. Os projetos selecionados têm a opção de se apresentar ou realizar exposições artísticas no museu. As propostas serão analisadas por um comitê técnico do Instituto Cultural Vale e por consultores externos. O regulamento está disponível no site do Instituto Cultural Vale (institutoculturalvale.org) e na página do Memorial Minas Gerais Vale (memorial vale.com.br).





O intuito dos organizadores é reconhecer a cultura popular e comunitária como um “bem nacional''. “Podem ser manifestações de artesanato, saberes tradicionais e ofícios. Por exemplo, em Minas Gerais tem o tombamento da viola. A gente acha que isso está fundado na tradição de criar e transmitir saberes e práticas de uma forma plural”, aponta Wagner Tameirão, gestor do Memorial Minas Gerais Vale e integrante da equipe do Instituto Cultural Vale.

CONCEITO AMPLIADO A cultura popular pode ser definida como qualquer manifestação produzida e protagonizada pelo povo. “A gente tinha um conceito muito fechado de cultura popular”, afirma Wagner. “A cultura contemporânea com base comunitária, por exemplo, é cultura popular. Então estamos trabalhando com esse conceito ampliado de cultura popular e dispostos a esclarecer as dúvidas de quem está se inscrevendo", afirma.





Podem se inscrever artistas solos, bandas, agentes culturais e projetos de qualquer linguagem artística da cultura popular, sem a obrigatoriedade de representar um CNPJ. Os recursos são um alento em meio à profunda crise enfrentada pela cultura no Brasil. Além das omissões do governo federal, o prolongamento da pandemia de COVID-19 estreita as possibilidades profissionais dos artistas, que lutam para seguir na ativa. De acordo com a Vale, ao estabelecer uma premiação sem contrapartidas, a empresa reafirma seu compromisso com a cultura.





“Acho que é responsabilidade de um instituto, de um espaço cultural como o Memorial Vale, circular um recurso que, com certeza, ameniza esse momento delicado da cultura”, diz Tameirão. “É uma forma de a gente diversificar o papel do museu.”





O processo de inscrição foi simplificado com vistas a democratizar o acesso aos recursos. Os concorrentes podem enviar a proposta por meio de um vídeo de WhatsApp, fotografando o documento de identidade e o comprovante de endereço. “A gente espera atingir o maior número de cidades e um mix de selecionados que reflita a realidade da cultura popular dentro de Minas Gerais", comenta Tameirão.





O Instituto Cultural Vale foi fundado em setembro de 2020, com o objetivo de democratizar o acesso e fomentar a arte, a cultura, o conhecimento e o desenvolvimento das expressões artísticas brasileiras. A entidade promove todas as ações culturais da Vale e gere o Memorial Minas Gerais Vale, que completa 10 anos em 2021.





* Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes