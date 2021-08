Artesãs exibem imagens de fibra da bananeira em mostra no interior de Minas

Material usado pelas Arteiras da Canastra na confecção das imagens vem da fibra da bananeira (foto: Arteiras da Canastra/Divulgação) Uma mostra com 62 imagens de Nossa Senhora feitas com fibra de bananeira por artesãs de Delfinópolis, o segundo maior produtor da fruta em Minas Gerais. Essa é a proposta da exposição “Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus”, que será realizada no dia 12 de outubro, na Capela Bom Jesus dos Aflitos, na cidade do Sul do estado.

O projeto é do médico e produtor Adauto de Castro Soares, com o apoio das Arteiras da Canastra. As artesãs, que criaram as imagens exclusivas em fibra de bananeira, foram capacitadas pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES.

As artesãs trabalharam por três meses para produzir para a mostra. Esta será a primeira exposição temática do grupo. “Nós não podemos reclamar de nada. Mesmo nesse período tão difícil para todos, produzimos muito", inicia Carina Ubirajara, uma das fundadoras do Arteiras da Canastra.





"Além das peças exclusivas da exposição, atendemos nossos clientes, os lojistas e continuamos as nossas capacitações pelo Sistema FAEMG, o que é muito importante para o nosso aperfeiçoamento”, complementa.

As artesãs

As artesãs que integram o Arteiras da Canastra foram capacitadas pelo Sistema FAEMG em projeto de utilização do subproduto da bananeira: as fibras. O material é abundante no município do Sul de Minas, o segundo maior produtor da fruta no Estado.

Para dar um destino ao subproduto, criar uma identidade artesanal para o município e gerar empregos, o curso de fibras naturais flexíveis foi o escolhido. As artesãs abraçaram a causa e desenvolveram a arte com o apoio do SENAR e, posteriormente, do SEBRAE.

Os produtos foram apresentados ao mercado pelo Sistema FAEMG na feira Conexão: Sabor, Arte e Negócio, em Passos, em outubro de 2019. A partir dessa data, não pararam o aperfeiçoamento do trabalho e a participação em feiras até a restrição dos eventos, em 2020, com o início da pandemia.





Desde então, atendem na oficina do grupo, em Delfinópolis.

O organizador

Devoto de Nossa Senhora Aparecida, Adauto Soares promove uma caminhada peregrina todos os anos entre a Capela do Bom Jesus dos Aflitos - construída no Camping e Pousada do Claro, de propriedade dele - e a Igreja de Nossa Senhora das Graças, no bairro Vale da Guarita.





A trajetória batizada como “Da Aflição a Graça” tem 26 km. Devido à pandemia, o evento não ocorreu em 2020. “Se tudo estiver bem, realizaremos a caminhada este ano”, conta.

O trajeto, na Serra da Canastra, é repleto de atrativos naturais para um encontro consigo mesmo, com a fé, e a superação de limites aos amantes de uma boa caminhada. No percurso, realizado entre seis e sete horas, o peregrino encontra casebres históricos, cenários bucólicos, mirantes, poços naturais e cachoeiras.

Pela primeira vez, Adauto organiza a exposição “Todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus”, para aqueles que não podem participar da caminhada.





“Os eventos não têm fins lucrativos. São uma demonstração da minha fé, respeito e admiração a Nossa Senhora”, diz. O produtor destaca o talento das artesãs e que as imagens serão doadas após a exposição.