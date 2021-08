"A luta pelo vintém", de Brecht, ganha nova dramaturgia

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

No primeiro semestre deste ano, a Brava Companhia iniciou estudo sobre "A padaria", conjunto de escritos inacabados do autor alemão Bertolt Brecht (1898-1956), produzidos em 1928. São três grandes cenas nas quais o autor parece experimentar uma espécie de teatro de "agitprop" (agitação e propaganda políticas), conectado com a sociedade alemã da época (que flertava com o nazismo) e localizado entre os extratos mais baixos da população. Trabalhadores precarizados, desempregados e pequenos comerciantes são as principais figuras em cena.





Nesta primeira parte da livre adaptação realizada pela Brava, uma nova dramaturgia foi construída em torno da cena "A luta pelo vintém", que trata da disputa entre desempregados por uma vaga de trabalho e a luta insana, entre os próprios miseráveis, para conseguir algum trocado. Na nova versão, a ação foi transportada para um bairro em formação na periferia da cidade de São Paulo e deslocada para um tempo no passado recente do Brasil: os anos da ditadura militar. Outros personagens e novas cenas foram acrescidos ao roteiro para construir o ambiente e o período histórico propostos. Após a apresentação gratuita nesta quarta-feira (25/08), às 19h, no Instagram Sesc Ao Vivo e no YouTube Sesc São Paulo, acontece um bate-papo com os artistas, mediado pela pedagoga Silvia Tavares.