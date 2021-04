(foto: MEMÓRIA GLOBO/DIVULGAÇÃO)

A partir desta segunda (12/4), às 14h15, está de volta ao ar um clássico da teledramaturgia brasileira. O Vivia passa a exibir "O Salvador da pátria". A novela conta a trajetória de Sassá Mutema (Lima Duarte), um homem do interior, humilde e sem estudo, que, após ser inocentado de um crime, ganha popularidade, passa a chamar atenção de políticos até virar prefeito da cidade em que vive. Sucesso de 1989, o folhetim escrito por Lauro César Muniz tem ainda Maitê Proença, Francisco Cuoco, Susana Vieira, Luis Gustavo, Betty Faria, José Wilker, Cecil Thiré, Antonio Grassi, Lucinha Lins e Suzy Rêgo no elenco. "O Sassá Mutema é um personagem muito querido. Foi dos melhores. Ele é como eu, uma pessoa de transição. Sou um ator de um mundo de transição, do rural para o urbano", declarou Lima Duarte. Em sua trilha sonora, "Lua e flor", de Oswaldo Montenegro, embalava o romance de Sassá e

Clotilde (Maitê Proença) e se tornou umas das músicas mais emblemáticas da trama.





“CABOCLA”

NO STREAMING





A novela “Cabocla” entra no catálogo do Globoplay nesta segunda-feira (12/4). Protagonizada por Daniel de Oliveira e Vanessa Giácomo, a trama é ambientada no município rural de Vila da Mata, em 1918, e gira em torno da disputa por terras entre dois coronéis, Boanerges e Justino, além do amor entre Zuca e o jovem advogado Luís Jerônimo. O sentimento é recíproco, mas eles precisam enfrentar todos para ficarem juntos.





“A SEDE DO PEIXE”

MILTON NASCIMENTO

(foto: CURTA!/DIVULGAÇÃO)



Em dezembro de 1997, no Rio de Janeiro, o compositor mineiro Milton Nascimento juntou amigos e parceiros de carreira no especial "A sede do peixe". Participaram da produção os convidados Caetano Veloso, Alcione, Skank, Nana Caymmi eGilberto Gil. Dirigida por Lula Buarque de Hollanda e Carolina Jabor, a obra retrata momentos inesquecíveis, muitas vezes descontraídos, na carreira de um dos maiores artistas da Música Popular Brasileira. O documentário vai ao ar na faixa “Segunda da música”, às 21h, no Curta!.





ELA EM MOVIMENTO

INSCRIÇÕES



As inscrições para o Ela em Movimento já estão abertas e seguem até 2 de maio. O projeto oferece uma série de oficinas on-line e gratuitas com o intuito de capacitar pessoas periféricas para o mercado de produção cultural. No foco estão mulheres pretas, cis e trans, homens trans e pessoas não binárias. As aulas acontecem uma vez por semana durante um mês e são ministradas por profissionais de cada área. As oficinas serão realizadas de 17 de maio a 10 de julho. As aulas são de produção financeira, escrita e desenvolvimento de projetos, gerenciamento de redes sociais, introdução à produção audiovisual, iniciação em produção de eventos e iniciação à produção teatral. Inscrições pelo link https://apptuts.bio/elaemmovimento. Informações: www.instagram.com/ela.movimento.





“OLLIE E MOON PELO MUNDO”



(foto: DISCOVERY KIDS/DIVULGAÇÃO)

NOVOS EPISÓDIOS

A dupla de gatinhos que viaja pelos quatro cantos do planeta para apreciar diferentes culturas, hábitos e paisagens ganha novos episódios a partir de hoje (12/4). “Ollie e Moon pelo mundo” é exibida de segunda a sexta-feira, sempre às 9h20, no Discovery Kids. Ollie e Moon são dois gatos curiosos e aventureiros – eles têm 6 anos de idade e adoram transformar o dia a dia típico das crianças em idade pré-escolar em jornadas fascinantes por diversos países. A amizade, a diversidade cultural e o respeito às diferenças são o mote das aventuras narradas pela série.





CASUARINA

FESTIVAL CONEXÃO SANA





O festival Conexão Sana chega à sua quarta edição e pela primeira vez totalmente on-line. Realizado desde 2016 no Sana, um dos principais refúgios ecológicos da Serra Fluminense, o evento será exibido no canal do festival no YouTube nesta segunda (12/4) e terça (13/4), com transmissão gratuita sempre a partir das 16h. Na programação, shows de Casuarina e Raiz do Sana, além de artistas locais e oficinas de dança e percussão. A proposta do Sana é aliar natureza à arte de forma sustentável.





MUSICAIS

SELEÇÃO





Fãs de musicais terão boa programação a partir desta segunda-feira (12/4), no Star Life, com filmes exibidos sempre às 18h45. Os longas vão ao ar até até sexta (16/4). A sessão começa com “Magic Mike” e segue com “Moulin Rouge”; “Ricki and the flash: De volta para casa”; “Chicago, ” e “Dirty dancing 2: Havana nights”.





FILMES DE WALTER SALLES



(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

HOMENAGEM PELOS 65 ANOS

O Canal Brasil preparou uma homenageia a Walter Salles, que neste segunda-feira (12/4) comemora 65 anos. A partir das 17h40, vão ao ar em sequência três de seus principais filmes: “Central do Brasil” (1998), “Jia Zhang-Ke – Um homem de Fenyang” (2014) e “O primeiro dia” (1997). Cineasta premiado, Salles recebeu o Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro por “Central do Brasil”, em 1999. No longa, Dora (Fernanda Montenegro) escreve cartas para analfabetos na Central do Brasil. Uma de suas clientes tenta reaproximar o filho do pai. Ao sair da estação, ela morre e Dora acolhe a criança, partindo em busca do pai desaparecido.





“CREDO, QUE DELÍCIA!”





JOSÉ ROBERTO PEREIRA

“Credo, que delícia!” é o novo livro de José Roberto Pereira. A obra reúne algumas crônicas do escritor, entre 2006 e 2020, que incentivam a reflexão sobre sentimentos como raiva, inveja e preguiça. Para reforçar a leitura durante a pandemia e incentivar a literatura no Brasil, mil exemplares da publicação estão sendo doados em pontos específicos de Pará de Minas, Itaúna e em Jaguara de Minas, distrito de Onça de Pitangui, terra natal de José Roberto. Em Belo Horizonte, os interessadosem receber o livro devem entrar em contato com aMosaico Editorial, pelo Instagram @mosaicoeditorial

ou pelo (31) 995537228, com Marriene Freitas.