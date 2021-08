'Carro Rei' é o melhor filme do 49º Festival de Cinema de Gramado

Renata Pinheiro conquistou quatro prêmios atribuídos ao filme da equipe dela Carro rei (foto: Photopress/ Divulgação) O criativo filme Carro Rei, de Renata Pinheiro, foi o grande vencedor do 49º Festival de Cinema de Gramado, levando quatro prêmios na noite deste sábado (21/8): melhor filme, melhor trilha musical, melhor direção de arte e melhor desenho de som. Com referências da ficção científica, o longa apresenta questões sobre identidade brasileira nacional e contornos ecológicos.





LEIA MAIS 04:00 - 14/08/2021 Aberto com filme de Glória Pires, Festival de Gramado vai até 21 de agosto “Eu queria agradecer por ter essa voz agora, estamos passando por um momento tão difícil de destruição total do nosso setor que emprega tanta gente, um setor que emprega tanta gente, que dá chance para tantos talentos brasileiros entenderem o que é se comunicar, o que é criar uma expressão artística, o que é ser brasileiro. Estão querendo destruir a gente...”, destacou Renata Pinheiro, que ressaltou as condições da Cinemateca Brasileira.





A comédia de western 'Jesus Kid' garantiu a Aly Muritiba melhor direção e melhor roteiro em longa-metragem brasileiro, uma adaptação do livro de Lourenço Mutarelli. O ator Nando Cunha venceu prêmio de ator pelo papel no drama O novelo. Glória Pires, que já tem um troféu Oscarito, homenagem entregue em 2013 , conquistou agora seu primeiro Kikito pela atuação no drama policial A suspeita, de Pedro Peregrino.









Confira alguns premiados





LONGAS-METRAGENS BRASILEIROS





Matheus Nachtergaele faz o personagem Zé Macaco no filme "Carro Rei" (foto: Reprodução / Carro Rei)





Melhor Filme - “Carro Rei”, de Renata Pinheiro

Melhor Direção - Aly Muritiba, por “Jesus Kid”

Melhor Ator - Nando Cunha, em “O Novelo”

Melhor Atriz - Glória Pires, em “A Suspeita”

Melhor Roteiro - Aly Muritiba, por “Jesus Kid”

Melhor Fotografia - Bruno Polidoro, por “A Primeira Morte de Joana”

Melhor Montagem - Tula Anagnostopoulos, por “A Primeira Morte de Joana

Melhor Trilha Musical - Dj Dolores, por “Carro Rei”

Melhor Direção de Arte - Karen Araújo, por “Carro Rei”

Melhor Atriz Coadjuvante - Bianca Byington, por “Homem Onça”

Melhor Ator Coadjuvante - Leandro Daniel Colombo, por “Jesus Kid”

Melhor Desenho de Som - Guile Martins, por “Carro Rei”

Melhor Filme pelo Júri Popular - “O Novelo”, de Claudia Pinheiro

Melhor Filme pelo Júri da Crítica - “A Primeira Morte de Joana”, de Cristiane Oliveira

Prêmio Especial do Júri para Matheus Nachtergaele, em “Carro Rei”, pela construção e domínio do personagem e pela brilhante capacidade de se reinventar.

Menção honrosa para Fernando Lufer, Michel Gomes, Victor Alves, Kaike Pereira, Pedro Guilherme e Caio Patricio por seu talento e potência em “O Novelo”.

Menção honrosa para Isabél Zuaa pela bela e impactante atuação em “O Novelo”





CURTAS-METRAGENS BRASILEIROS





Melhor Filme - “A Fome de Lázaro”, de Diego Benevides

Melhor Direção - Fabio Rodrigo, por “Entre Nós e o Mundo”

Melhor Ator - Lucas Galvino em “Fotos Privadas”

Melhor Atriz - Tieta Macau em “Quanto Pesa”

Melhor Roteiro - Marcelo Grabowsky, Aline Portugal e Manoela Sawitzki, por “Fotos Privadas”

Melhor Filme pelo Júri Popular - “Desvirtude”, de Gautier Lee

Melhor Filme pelo Júri da Crítica - “Entre Nós e o Mundo”, de Fábio Rodrigo

Prêmio Canal Brasil de Curtas - “A Beleza de Rose”, de Natal Portela









LONGAS-METRAGENS ESTRANGEIROS





Melhor Filme - “La Teoría De Los Vidrios Rotos”, de Diego Fernández Pujol

Melhor Filme Júri Popular - “La Teoría De Los Vidrios Rotos”, de Diego Fernández Pujol

Melhor Filme pelo Júri da Crítica - “Planta Permanente”, Ezequiel Radusky