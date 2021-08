Confira as estreias da semana nos cinemas de Belo Horizonte

Um mês e meio após o início da reabertura gradual dos cinemas em Belo Horizonte, o ritmo de estreias começa a voltar ao normal. Nesta semana, cinco longas estrearam na capital mineira, capitaneados por “Free guy”, o novo candidato a blockbuster, estrelado por Ryan Reynolds.





O funcionamento das salas, no entanto, está longe de voltar às condições anteriores à pandemia do novo coronavírus. Seguindo os protocolos de segurança que regem seu funcionamento durante a crise sanitária, as salas devem disponibilizar no máximo 50% dos assentos.









Também é compulsório o uso de máscaras, e os complexos de salas devem disponibilizar álcool 70% em locais de fácil acesso.





Confira a seguir as estreias da última quinta-feira (19/08) em Belo Horizonte. E boa sessão!





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes



Ryan Reynolds é um personagem de game que desenvolve consciência própria em "Free Guy - Assumindo o controle" (foto: Disney/Divulgação )

“FREE GUY – ASSUMINDO O CONTROLE”





Principal lançamento da semana, “Free Guy – Assumindo o controle” acompanha Guy, interpretado por Ryan Reynolds (“Deadpool”), um personagem não controlável de videogame que desenvolve consciência própria e busca se libertar do jogo.





No mundo real, o canastrão Antwan, interpretado por Taika Waititi (“Jojo Rabbit”) comanda as operações, após ter roubado o código-fonte da programadora Millie (Jodie Comer), que possui seu próprio avatar no jogo. Juntos, Guy e Molotov Girl – nome da personagem de Millie –, acreditam que o vilão da trama tenha escondido a programação dentro do game e partem em busca de desmascarar a fraude de Antwan.





O filme busca satirizar alguns dos clichês clássicos de Hollywood, como a ideia do mocinho que combate o sistema por conta própria. O diretor Shawn Levy e os roteiristas Matt Lierberman e Zak Penn também miram a falta de originalidade que vem tomando conta de Hollywood, com a produção exagerada de sequências e refilmagens.





“Existe uma temática paralela a vários filmes, desde ‘Lego’ a ‘Matrix’, mas a chave para seu charme é uma doçura descarada e um entusiasmo bobo, que se mostram irresistíveis”, escreveu Wendy Ide em crítica para o britânico Observer.





Onde assistir:

Cinemark

Pátio Savassi

Diamond Mall

BH Shopping

Cineart

Boulevard Shopping

Shopping Cidade

Shopping Del Rey

Minas Shopping

Ponteio Lar Shopping

Via Shopping

Monte Carmo

Cinesercla

Norte Shopping

Big Shopping





"Valentina" mostra garota trans que se muda para Minas Gerais (foto: Campo Cerrado Produções/divulgação)



“VALENTINA”





Representando Minas Gerais entre as estreias da semana, “Valentina” aborda temas atuais pertinentes, como a transfobia e o bullying. Interpretada por Thiessa Woinbackk, a personagem-título é uma menina trans de 17 anos que se muda para uma cidade no interior de Minas com sua mãe, Márcia.





Valentina, como prefere ser chamada, se matricula com seu nome social, com receio de ser discriminada na escola. A família começa a sofrer dificuldades quando a diretoria da instituição passa a pedir pela assinatura do pai ausente para concluir a matrícula.





Além da youtuber, bióloga, atriz e ativista Thiessa Woinbackk no papel principal, o elenco conta com Guta Stresser (a Bebel de “A grande família”), no papel de Márcia; Ronaldo Bonafro, Letícia Franco, Rômulo Braga e Pedro Diniz.





Direção e roteiro são de Cássio Pereira dos Santos, que estreia em longas-metragens depois de uma premiada coletânea de curtas.





Onde assistir:

Cine Una Belas Artes

Horário único: 15h30



Hugh Jackman opera um equipamento capaz de trazer à tona lembranças antigas em "Caminhos da memória" (foto: Warner Bros/divulgação )



“CAMINHOS DA MEMÓRIA”





Ficção estrelada por Hugh Jackman e Rebecca Ferguson, com direção de Lisa Joy, cocriadora da série da HBO “Westworld”, “Caminhos da memória” é ambientada em um futuro distópico na cidade americana de Miami.

O cenário é de guerras e desastres naturais que eclodiram em decorrência dos efeitos do aquecimento global. A trama mistura ação e romance.





O veterano de guerra Nick Bannister, personagem de Jackman, atua como operador de um equipamento que permite às pessoas reviverem memórias antigas. Após o desaparecimento de Mae, uma cantora de boate que requisita seus serviços, o protagonista se aventura pelo mundo do crime, a fim de encontrar a mulher, interpretada por Rebecca Ferguson.





O filme não foi bem recebido pela crítica, com apenas 39% de aceitação no site RottenTomatoes. O público geral, no entanto, conferiu ao longa a nota 7.1 no Internet Movie Data Base, site aberto à votação popular.





Entre os críticos, Peter Travers, da ABC News, comentou: “Nem mesmo a estrela indiscutível de Jackman conseguiu iluminar essa pretensiosa e pseudopoética falha de ignição, que só o fará se lembrar de outros, melhores mindbenders – aqueles filmes que dão um nó na cabeça. ‘Blade Runner’, alguém?”





Já nos comentários abertos ao público, um espectador enalteceu a produção: “Um filme diferente de tudo. Uma vibe de film noir em um thriller criminal de ficção científica. Vale a visita ao cinema.”





Onde assistir:

Cinemark

Pátio Savassi

Diamond Mall

BH Shopping

Cineart

Boulevard Shopping

Shopping Cidade

Shopping Del Rey

Minas Shopping

Ponteio Lar Shopping

Via Shopping

Monte Carmo

Cinesercla Norte Shopping

Big Shopping

Cine Una Belas Artes



Nahuel Pérez Biscayart vive um fazendeiro rico que emprega Carlos (Cristian Borges) em "O empregado e o patrão" (foto: Vitrine Filmes/divulgação)



“O EMPREGADO E O PATRÃO”





Coprodução entre Argentina, Brasil, Uruguai e França, o longa conta a história de duas famílias em situações distintas, porém interligadas. Carlos, um homem à procura de trabalho para sustentar sua filha recém-nascida, é contratado por Rodrigo, um homem rico, que vive com uma única preocupação, a saúde do seu próprio bebê.





Sendo forçado a deixar a mulher e a criança, Carlos (Cristian Borges) se muda para a fazenda de Rodrigo (Nahuel Pérez Biscayart) para operar um trator. Um acontecimento trágico coloca em risco o destino das duas famílias. O filme tem roteiro e direção de Manuel Nieto.





“O protagonismo se divide entre os dois homens, e o ponto de vista mergulha na perspectiva de um e de outro, alternadamente. Seria fácil transformar Rodrigo num chefe malvado, e Carlos numa vítima sofredora. Felizmente, o roteiro investe num mecanismo complexo, fugindo ao maniqueísmo e revelando as desigualdades sociais, apesar deles”, escreveu Bruno Carmelo no Papo de Cinema.





Onde assistir:

Cine Una Belas Artes

(www.belasartescine.com.br/)

Horário único: 20h



"Cavalo" é o primeiro longa financiado via edital público para a produção cinematográfica em Alagoas (foto: Núcleo Zero - Filmes Imperfeitos/divulgação)



“CAVALO”





Mesclando diferentes gêneros narrativos, “Cavalo” circula entre ficção, documentário e experimentação para falar sobre a memória da ancestralidade no corpo. Werner Salles e Rafhael Barbosa assinam direção e roteiro do filme, que acompanha a vida de sete jovens dançarinos desafiados a construir performances inspiradas pelo arquétipo do cavalo e suas simbologias.





“Cavalo” é também o termo usado nas religiões de matriz africana, como a umbanda e o candomblé, para denominar os praticantes que são capazes de receber entidades em seus corpos.





“A incorporação no cavalo não é apenas mental ou espiritual – ela passa por todo o corpo”, aponta o site do filme.





Produzido em Alagoas, “Cavalo” é o primeiro longa-metragem fomentado por um edital público realizado naquele estado, o Prêmio Guilherme Rogato.





Onde assistir:

Cine Una Belas Artes

Horário único: 14h