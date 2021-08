Montagem 'A vela' traz pai e filho com relação rompida pela intolerância

Leandro Luna e Herson Capri interpretam pai e filho que romperam relações no espetáculo "A vela", que marca a estreia do Palco Instituto Unimed-BH - Em Casa (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

O professor aposentado Gracindo (Herson Capri) decide se mudar para um asilo após a morte da esposa. Quem chega para ajudar a empacotar suas coisas é Cadú, ou Emma Bovary (Leandro Luna), seu filho drag queen, com quem cortou relações 20 anos antes. Falta luz na casa, e os dois têm o tempo de uma vela acesa para discutir traumas e desavenças do passado.









“Todos nós vivenciamos conflitos familiares, e por isso é tão fácil se identificar com a peça. Muitas vezes, o primeiro contato com o ódio que um jovem tem parte de sua família”, diz o autor.





Gama comenta que o pai intolerante da trama fora um respeitado acadêmico no passado. Essa escolha, ele diz, evita que a intolerância seja disfarçada como ignorância.





“Chamo isso de intolerância cultural. São pessoas que têm acesso a informação, pessoas que se vangloriam de ter formação de qualidade e que, ainda assim, agem de forma agressiva e discriminatória.” Ataques sofridos por seus amigos e conhecidos na internet durante a pandemia foram o ponto de partida para a criação do texto.





A vela que dá nome ao espetáculo “representa um pouco da religiosidade e da tolerância em relação a ela”, afirma o autor. “A vela sempre esteve atrelada à questão da fé na minha vida. Eu quis então associar a questão da tolerância à imagem da vela. Enquanto a vela estiver acesa, vamos nos tolerar e nos ouvir.”





Ator e produtor do espetáculo, Leandro Luna diz só ver “vantagens no formato digital, pois foi o que proporcionou à cultura uma forma de se virar”. Ele comenta que “toda mudança tem um choque, mas abre novas portas. A gente agora consegue levar a nossa mensagem para todos os cantos do mundo. À medida que o presencial for voltando, podemos adotar o formato híbrido.”





Além da apresentação de hoje, a peça tem uma temporada prevista para outubro e novembro, com 12 sessões on-line, de sexta a domingo.





*Estagiário sob supervisão da editora Silvana Arantes





“A VELA”

De Raphael Gama. Direção: Elias Andreato. Com Herson Capri e Leandro Luna. Nesta quinta (19/08), às 20h30. Transmissão pelos canais do YouTube do Sesc Minas Gerais, do Teatro Claro Rio e da Pólobh Produtora, e pelo canal 264 da Claro TV (disponível por 15 dias no canal). Duração: 60 minutos.