Stephen Amell e Alexander Ludwig duelam no ringue e fora dele em 'Heels'

Stephen Amell e Alexander Ludwig interpretam os irmãos que duelam num ringue de luta livre e também fora dele em "Hells", que estreia neste domingo (foto: STARZPLAY/DIVULGAÇÃO)

Dois protagonistas de bem-sucedidas séries de ação se amam e se odeiam em “Heels”, que estreia neste domingo (15/08), na Starzplay. Stephen Amell interpretou por oito temporadas (2012-2020) o Arqueiro Verde em “Arrow”. Alexander Ludwig viveu por seis anos (2014-2020) o guerreiro Bjorn Ragnarson em “Vikings”. Agora, os dois são os irmãos Jack e Ace Spade, respectivamente, na produção ambientada no mundo da luta livre. Dois protagonistas de bem-sucedidas séries de ação se amam e se odeiam em, que estreia neste domingo (15/08), na Starzplay.interpretou por oito temporadas (2012-2020) o Arqueiro Verde em “Arrow”.viveu por seis anos (2014-2020) o guerreiro Bjorn Ragnarson em “Vikings”. Agora, os dois são os irmãos Jack e Ace Spade, respectivamente, na produção ambientada no mundo da luta livre.





Criada por Michael Waldron (também o nome por trás de “Loki”) e Mike O’Malley, a série brinca com os arquétipos do herói e do vilão. Jack (Amell) é o primogênito de uma família de uma pequena cidade da Georgia. Com a morte do pai, herda seu negócio – uma arena de luta livre.









“Uma das coisas mais difíceis no cinema e na televisão é encontrar um cenário original para uma história. Todos nós já vimos um monte de dramas ambientados em hospitais, tribunais, delegacias. Não há séries no universo da luta profissional. E, quando se fala de negócio, mas se coloca família no meio, as questões ficam mais complicadas”, diz O’Malley, lembrando-se que a luta profissional (do inglês wrestling) é uma indústria poderosa nos Estados Unidos.

ESPETÁCULO

“Fortunas já foram feitas e perdidas neste universo. Acho que parte de sua popularidade vem porque o público que vai aos ringues acompanha os atletas como quem vai assistir a um show, uma performance, uma apresentação do Cirque du Soleil. A plateia é muito ativa”, comenta o produtor-executivo.





Isto fica claro já no episódio piloto, quando Jack é vaiado pelo público – inclusive por seu próprio filho, Thomas (Roxton Garcia). Os dois protagonistas entraram no projeto logo após o encerramento de suas séries anteriores. “Tínhamos que encontrar caras grandes e fortes que poderiam ser autênticos no ringue. Mas tinham que ser bons atores, pois as cenas dramáticas são tão importantes quanto as de luta”, afirma O’Malley.





O nome de Amell não foi difícil, já que o ator participou de algumas lutas. A experiência não impediu que ele se machucasse durante as gravações do primeiro episódio. “Durante uma sequência, tive as costas comprimidas, o que me fez perder alguns dias de gravação”, conta o ator. A série recorreu a dublês para cenas mais arriscadas.





Ainda que o mote seja a luta, à medida que a narrativa de “Heels” avança, o drama familiar se sobrepõe às brigas no ringue. “O Jack só se tornou o chefe da família por causa da morte do pai. Administrar um ringue não é algo que ele faça há muito tempo, então comete muitos erros. Além disso, tenta ser tudo para todo mundo e ninguém consegue ser bom em tudo. Então isso gera muita insatisfação”, diz Amell, que não acha que a série seja só para os fãs do esporte. “Essa família é quase shakespeariana, então qualquer um pode assistir.”





O ator disse que teve tempo para se descolar do personagem de “Arrow”. Inicialmente, “Heels” seria gravada a partir de abril de 2020 – a pandemia adiou o set para agosto, e a série foi rodada na Georgia até abril deste ano.





“Com o adiamento, tive mais tempo para me desconectar da série anterior. Mas, no momento em que vesti o jeans e a camiseta de Jack, e comecei a usar um sotaque (sulista), já entrei no papel”, afirma.





Os testes de COVID-19 foram diários para o elenco, a equipe técnica e os extras. “Lógico que o processo de gravação foi mais longo, mais caro. E ninguém fica feliz em usar máscara, estar isolado. Por outro lado, os profissionais da indústria não estão acostumados a ficar seis meses parados. Então, quando chegamos no set, o clima era de muita alegria em voltar a trabalhar”, diz Amell.

“HEELS”

Série em oito episódios. Estreia neste domingo (15/08), na Starzplay. Um novo episódio por domingo.