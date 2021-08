Stephen Dorff é 'O novo xerife' em série da Universal

Stephen Dorff interpreta o protagonista, Bill Hollister, visto como um dinossauro pelos colegas, na série "Deputy: O novo xerife" (foto: UNIVERSAL TV/DIVULGAÇÃO)





As chamadas do Universal TV apresentam “Deputy: O novo xerife” como uma minissérie. Mas não é bem assim. A produção que estreia na próxima quarta-feira (11/08), no canal pago, é uma série de 13 episódios que teve uma só temporada. Lançada nos EUA no início de 2020, ela não foi renovada para um segundo ano.





Depois de brilhar como Roland West na terceira temporada de “True detective” (2019), Stephen Dorff volta a viver um policial fora dos padrões. Em “Deputy”, ele é Bill Hollister, o homem mais improvável para assumir o posto de xerife de Los Angeles.





No condado de Los Angeles, o Departamento do Xerife tem jurisdição em quase todas as cidades da região, exceto no município de Los Angeles, que tem sua própria polícia municipal (LAPD).





Pois o departamento tem uma regra arcaica, da época do Velho Oeste. No caso de morte do xerife titular, o posto deve ir para o integrante mais antigo. E esse é Hollister, um veterano da polícia visto como dinossauro pelos colegas, que causa dor de cabeça nos outros, usa chapéu branco e atua seguindo seus próprios instintos, totalmente fora dos padrões da corporação. Mas é um homem que acredita na Justiça, doa a quem doer.





David Ayer, diretor do primeiro “Esquadrão suicida” (2016), dirige os dois primeiros episódios da série criada por Will Beall, roteirista de “Aquaman” (2018) e “Liga da Justiça de Zack Snyder” (2021).





Série procedural (com um caso por semana), “Deputy” começa introduzindo o personagem e os caminhos que o levaram a pegar o posto. Ele vai trabalhar lado a lado com o detetive Cade Ward (Brian Van Holt), ex-fuzileiro naval, alcoólatra em recuperação e um das poucas pessoas próximas do protagonista; a delegada Brianna Bishop (Bex Taylor-Klauss), encarregada da segurança de Hollister; e o também delegado Joseph Harris (Shane Paul McGhie), filho do ex-parceiro do xerife.





“DEPUTY: O NOVO XERIFE”

A série, com 13 episódios, estreia na quarta (11/08), às 23h, no Universal TV. Novos episódios a cada quarta.